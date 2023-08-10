Що таке подвійний стаж і хто може вийти на пенсію в 45 років

В Україні деякі громадяни можуть отримувати подвійний страховий стаж і завдяки цьому набагато раніше виходити на пенсію.

Зокрема, право на зарахування страхового стажу в подвійному розмірі мають право медичні працівники, які працювали у:

протичумних та лепрозорних закладах охорони здоров'я;

психіатричних закладах охорони здоров'я;

відділеннях та установах, де лікуються особи, заражені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) або хворі на СНІД;

інфекційних установах реанімаційних відділень закладів охорони здоров'я.

Тобто, люди, які працювали за вказаними спеціальностями, мають право вийти на пенсію навіть у 45 років, якщо мають достатню кількість стажу, пише сайт 24 каналу.

Також право піти на пенсію раніше мають:

державні службовці;

науковці;

працівники органів місцевого самоврядування;

комунальники.

В той же час варто пам'ятати, що працівники медичної сфери отримують пенсію за вислугу років виключно за умови звільнення з роботи. Якщо пенсіонер знову працевлаштований, виплати анульовуються до моменту, поки він не припинить працювати.

Мінімальний рівень стажу для виходу на пенсію у 2023 році

Також варто завважити, що після березневої індексації цьогоріч перерахунків більше не буде. Однак у липні підвищення розміру пенсій отримали:

науковці — 422 гривні;

громадяни зі статусом народного депутата України — 1 450 гривень;

держслужбовці — 1 046 гривень;

колишні працівники органів місцевого самоврядування — 634 гривні.

В той же час перерахунок більшості надбавок для пенсіонерів відбувається при зміні прожиткового мінімуму. На ці зміни стаж не впливає.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, хто з пенсіонерів скоро почне отримувати до пенсії доплату в 300 грн.

Фото okl.if.ua/



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