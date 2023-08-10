36.31 / 36.91 40.02 / 40.83
Київ: +24
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Що таке подвійний стаж і хто може вийти на пенсію в 45 років

17:09 10 серпня 2023
Медсестра інфекційного відділення

В Україні деякі громадяни можуть отримувати подвійний страховий стаж і завдяки цьому набагато раніше виходити на пенсію.

Зокрема, право на зарахування страхового стажу в подвійному розмірі мають право медичні працівники, які працювали у:

  • протичумних та лепрозорних закладах охорони здоров'я;
  • психіатричних закладах охорони здоров'я;
  • відділеннях та установах, де лікуються особи, заражені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) або хворі на СНІД;
  • інфекційних установах реанімаційних відділень закладів охорони здоров'я.

Тобто, люди, які працювали за вказаними спеціальностями, мають право вийти на пенсію навіть у 45 років, якщо мають достатню кількість стажу, пише сайт 24 каналу.

Також право піти на пенсію раніше мають:

  • державні службовці;
  • науковці;
  • працівники органів місцевого самоврядування;
  • комунальники.

В той же час варто пам'ятати, що працівники медичної сфери отримують пенсію за вислугу років виключно за умови звільнення з роботи. Якщо пенсіонер знову працевлаштований, виплати анульовуються до моменту, поки він не припинить працювати.

Мінімальний рівень стажу для виходу на пенсію у 2023 році

Також варто завважити, що після березневої індексації цьогоріч перерахунків більше не буде. Однак у липні підвищення розміру пенсій отримали:

  • науковці — 422 гривні;
  • громадяни зі статусом народного депутата України — 1 450 гривень;
  • держслужбовці — 1 046 гривень;
  • колишні працівники органів місцевого самоврядування — 634 гривні.

В той же час перерахунок більшості надбавок для пенсіонерів відбувається при зміні прожиткового мінімуму. На ці зміни стаж не впливає.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, хто з пенсіонерів скоро почне отримувати до пенсії доплату в 300 грн.

Фото okl.if.ua/

62

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Військові квитки

Військкомати почали видавати масові «повістки»: що вони означають і яка відповідальність за неявку

жінка

Виплачується лише непрацюючим пенсіонерам: хто з українців може отримувати додатково до пенсії 209 гривень

Мишка-ненажера

Ракам — цікаві перспективи, Овнам — вигідні угоди, Близнюкам — нові інвестиції: гороскоп на день ненажерливого Мишенятка-Веселуна

Гороскоп

Краще б літо не закінчувалося: для цих трьох знаків зодіаку восени розпочнеться «чорна» смуга

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту