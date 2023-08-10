Що таке подвійний стаж і хто може вийти на пенсію в 45 років
В Україні деякі громадяни можуть отримувати подвійний страховий стаж і завдяки цьому набагато раніше виходити на пенсію.
Зокрема, право на зарахування страхового стажу в подвійному розмірі мають право медичні працівники, які працювали у:
- протичумних та лепрозорних закладах охорони здоров'я;
- психіатричних закладах охорони здоров'я;
- відділеннях та установах, де лікуються особи, заражені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) або хворі на СНІД;
- інфекційних установах реанімаційних відділень закладів охорони здоров'я.
Тобто, люди, які працювали за вказаними спеціальностями, мають право вийти на пенсію навіть у 45 років, якщо мають достатню кількість стажу, пише сайт 24 каналу.
Також право піти на пенсію раніше мають:
- державні службовці;
- науковці;
- працівники органів місцевого самоврядування;
- комунальники.
В той же час варто пам'ятати, що працівники медичної сфери отримують пенсію за вислугу років виключно за умови звільнення з роботи. Якщо пенсіонер знову працевлаштований, виплати анульовуються до моменту, поки він не припинить працювати.
Мінімальний рівень стажу для виходу на пенсію у 2023 році
Також варто завважити, що після березневої індексації цьогоріч перерахунків більше не буде. Однак у липні підвищення розміру пенсій отримали:
- науковці — 422 гривні;
- громадяни зі статусом народного депутата України — 1 450 гривень;
- держслужбовці — 1 046 гривень;
- колишні працівники органів місцевого самоврядування — 634 гривні.
В той же час перерахунок більшості надбавок для пенсіонерів відбувається при зміні прожиткового мінімуму. На ці зміни стаж не впливає.
Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, хто з пенсіонерів скоро почне отримувати до пенсії доплату в 300 грн.
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