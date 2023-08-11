Вбивали качалкою та ножем: у Закарпатті винесли вирок підліткам, які по-звірячому розправилися зі своєю матір'ю

У Закарпатті, де нещодавно скасували вирок суду першої інстанцію у справі про звалтування школярки, поставлено крапки над «і» у справі про вбивство дітьми власної матері.

Як пише zaxid.net, Хустський районний суд Закарпатської області призначив їм по 14 років тюрми, а також зобов’язав брата та сестру виплатити батькові 1,6 млн грн компенсації.

Жорстоке вбивство жінки сталося у лютому 2017 року. Тоді 18-річний хлопець домовився із своєю 15-річною сестрою позбавити матір життя, аби вона не розповідала батькові про крадіжку, яку вчинила донька.

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Вночі, коли мати спала, син почав бити жінку дерев’яною качалкою. Помітивщи, що їхня жертва ще жива, донька передала братові ніж, яки він наніс матері множинні удари по тілу. В цей час дівчина тримала на обличчі матері подушку, доки жінка не померла. Після цього вони віднесли тіло матері до річки, роздягнули її та кинули у воду.

Зазначається, що хлопець частково визнав свою провину, але заявив, що він самотужки вбив свою матір і не про що не домовлявся з сестрою. Донька вбитої не визнала провину та відмовилась від дачі показань.

На вирок ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, що нещодавно на Буковині 58-річний мешканець міста Заставна забив до смері 29-річну невістку.

Фото поліції

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