В Україні ще одній категорії громадян дозволили виїжджати за кордон

Незважаючи на те, що в Україні вкотре продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію, а військкомати впроваджують «ноухау» у вигляді «масових повісток», Радою прийнято рішення дозволити перетин кордону для певною групи громадян.

Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.



«Знято обмеження на перетин державного кордону членами сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) під час проведення антитерористичної операції», — пояснив він.

Тобто, відтепер перетинати кордон під час війни зможуть члени сімей загиблих або зниклих безвісти у період з 14 квітня 2014 по 30 квітня 2018 року.

В цілому варто нагадати, що під час воєнного стану в Україні заборонено перетинати кордон чоловікам від 18 до 60 років. При цьому законом передбачено кілька винятків, коли чоловіки призовного віку отримують постійний або тимчасовий дозвіл на виїзд із країни.

Так, напередодні у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 9480, який передбачає заборону на самостійний перетин кордону для підлітків. Наразі всі діти від 16 до 18 років не потребують супроводу або спеціальних дозволів для виїзду з України.

Нагадаємо, раніше українці захейтили пропозицію керівника Інституту майбутнього та ексрадник міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка про заборону чоловікам виїздити за межі України принаймі ще на три роки після завершення війни, аби поліпшити демографічну ситуацію.

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