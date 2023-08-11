Де дивитись онлайн «Шахтар» — «Олександрія»: розклад трансляцій та прогноз на матч 3-го туру УПЛ

У суботу, 12 серпня, поєдинками в Одесі, Житомирі та Ковалівці стартує 3-й тур чемпіонату України з футболу, який минулого сезону виграв «Шахтар».

«Чорноморець» на рідному стадіоні прийме «Оболонь», яка поступилася в минулому турі «Динамо», «Рух», що блискуче розпочав сезон, зіграє в гостях з «Поліссям», а «Колос» екзаменуватиме «Верес», який уже встиг відбирати очки у «Шахтаря».

Ще три зустрічі туру відбудуться у неділю, 13 серпня. «Минай» вдома спробує набрати перші в сезоні очки в матчі з «Дніпром-1», який програв у кваліфікації Ліги Європи «Славії», у Полтаві зійдуться «Ворскла» і «Зоря», що також невдало розпочали сезон, а «Кривбас» після перемоги над «Зорею» зіграє у Черкасах з новачком прем'єр-ліги ЛНЗ.

Завершиться тур у понеділок, 14 серпня, зустріччю на стадіоні «Лівий берег» під Києвом, де «Шахтар», який повернув у команду наддосвідченого захисника Дмитра Чигринського, прийме «Олександрію», що виграла два стартові поєдинки.

Олександрійців сміливо можна назвати одним із найнезручніших суперників для «Шахтаря», який у семи останніх зустрічах чемпіонату України зміг обіграти колектив із Кіровоградської області лише раз (за двох поразок гірників та чотирьох нічиїх).

Проте букмекери бачать явним фаворитом майбутньої зустрічі саме команду Патріка ван Леувена. Наприклад, контора Favbet ставки на перемогу «Шахтаря» приймає з коефіцієнтом 1,39, на нічию — 4,90, на успіх підопічних Руслана Ротаня — 8,70.

Додамо, що поєдинок «Динамо» — «Металіст 1925» перенесли з 13 серпня на невизначений термін через участь команди Мірчі Луческу, яка програла в першій зустрічі «Арісу», в єврокубках.

Чемпіонат України. 3-й тур

12 серпня (субота)

«Чорноморець» — «Оболонь» 15:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

«Полісся» — «Рух» 17:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

«Колос» — «Верес» 17:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

13 серпня (неділя)

«Минай» — «Дніпро-1» 13:00 YouTube-канал УПЛ ТБ, «Суспільне. Спорт», «Спорт 1»

«Ворскла» — «Зоря» 15:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

«Кривбас» — ЛНЗ 17:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

14 серпня (понеділок)

«Шахтар» — «Олександрія» 17:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

Становище команд:

1. «Динамо» — 6 очок (2 матчі);

2. «Рух» — 6 (2);

3. «Олександрія» — 6 (2);

4. «Колос» — 4 (2);

5. «Шахтар» — 4 (2);

6. «Чорноморець» — 3 (2);

7. «Дніпро-1» — 3 (1);

8. «Кривбас» — 3 (2);

9. «Полісся» — 3 (2);

10. ЛНЗ — 3 (2);

11. «Оболонь» — 1 (2);

12. «Верес» — 1 (2);

13. «Ворскла» — 0 (1);



14. «Металіст 1925» — 0 (2);

15. «Зоря» — 0 (2);

16. «Минай» — 0 (2).

Бомбардири: 3 м'ячі — Владислав Ванат («Динамо»), Юрій Климчук («Рух»); 2 — Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський (обидва — «Динамо»), Микола Матвієнко («Шахтар»), Артем Шулянський («Олександрія»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» у прощальному матчі Андрія П'ятова зазнав розгромної поразки від «Тоттенхема».

Фото ФК «Шахтар»

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