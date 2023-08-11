13 серпня 2023

Ось ще один маленький уривок з відомої книги Бруно Ферреро «365 коротких історій для душі».

Під час уроку шкільна вчителька запитала дітей:

- Як ви гадаєте, чого потребує людина, яка прагне бути щасливою?

Відповіді були найрізноманітнішими: гарного помешкання, смачної їжі, чималих статків, міцного здоров’я…

Вчителька додала ще: цікавої роботи, визнання колег та друзів, Божого благословення.

Те все було ретельно записано на класній дошці.

- Ми нічого не забули? — перепитала вчителька насамкінець.

І тут раптом одна дівчинка піднесла руку і тихо промовила:

- Така людина найбільше потребує іншої людини. Людини, яка її розуміє…

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.