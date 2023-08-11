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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2009
Скульптор: Raul Rubio
Розмір: 36×34 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
Ось ще один маленький уривок з відомої книги Бруно Ферреро «365 коротких історій для душі».
Під час уроку шкільна вчителька запитала дітей:
- Як ви гадаєте, чого потребує людина, яка прагне бути щасливою?
Відповіді були найрізноманітнішими: гарного помешкання, смачної їжі, чималих статків, міцного здоров’я…
Вчителька додала ще: цікавої роботи, визнання колег та друзів, Божого благословення.
Те все було ретельно записано на класній дошці.
- Ми нічого не забули? — перепитала вчителька насамкінець.
І тут раптом одна дівчинка піднесла руку і тихо промовила:
- Така людина найбільше потребує іншої людини. Людини, яка її розуміє…
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Вітер: 1 м/с 3х
Тиск: 750 мм