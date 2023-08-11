35.85 / 36.46 39.53 / 40.29
Київ: +23
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
«Порцелянові» історії
13 серпня 2023
ОСВІДЧЕННЯ В КОХАННІ
ОСВІДЧЕННЯ В КОХАННІ

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2009
Скульптор: Raul Rubio
Розмір: 36×34 cm

Із експозиції «Shvets Museum»

Ось ще один маленький уривок з відомої книги Бруно Ферреро «365 коротких історій для душі».

Під час уроку шкільна вчителька запитала дітей:
- Як ви гадаєте, чого потребує людина, яка прагне бути щасливою?

Відповіді були найрізноманітнішими: гарного помешкання, смачної їжі, чималих статків, міцного здоров’я…

Вчителька додала ще: цікавої роботи, визнання колег та друзів, Божого благословення.

Те все було ретельно записано на класній дошці.

- Ми нічого не забули? — перепитала вчителька насамкінець.

І тут раптом одна дівчинка піднесла руку і тихо промовила:
- Така людина найбільше потребує іншої людини. Людини, яка її розуміє…

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олег Винник засмучений

Олегу Виннику знайшли заміну: такий же красунчик, ще й талановитий

Лайма Вайкуле

Добрі люди: Лайма Вайкуле пояснила, чому на її концерті не було Софії Ротару і Валерія Леонтьєва

Пенсія в Україні

Виплати у серпні: хто зможе отримати додатково 1 тисячу гривень

Готовий салат

Смакота неймовірна: швидкий зимовий салат з баклажанів і перцю від зірки шоу «МастерШеф»

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту