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Суспільство та люди

Чи потрібна довідка з військкомату під час перереєстрації автомобіля: роз'яснення МВС

14:46 13 серпня 2023
Перереєстрація авто

В Україні в Мережі поширюється дезінформація про те, що для перереєстрації авто у сервісних центрах МВС клієнт має надати довідку з військомату. Головний сервісний центр МВС спростував цей фейк.

«Увага, фейк! У мережі активно шириться меседж, що нібито з 20 серпня для перереєстрації авто у #СервісніЦентриМВС клієнт має предʼявити довідку із військкомату. Офіційно заявляємо, ця інформація не відповідає дійсності та жодних документів фізичним особам від територіальних центрів комплектації надавати не потрібно. Однак нагадуємо, щоб зареєструвати чи перереєструвати транспортний засіб у сервісному центрі МВС юридичним особам треба мати відповідний документ з відміткою військового комісара про зняття/постановку на облік», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», в Україні запроваджуються нові правила купівлі-продажу автомобілів. Також з 7 серпня власники транспортних засобів можуть забронювати держномери.

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