У Чорному морі росіяни перехопили іноземне судно, що йшло до Ізмаїла
Росія, яка раніше погрожувала топити іноземні судна, що прямували до українських портів, перехопила судно, яке прямувало до українського порту. Про це повідомили у міноборони країни-агресора.
«13 серпня близько 6:40 мск у південно-західній частині Чорного моря патрульним кораблем Чорноморського флоту „Василь Биков“, який здійснював контроль судноплавства, виявлено суховантажне судно „Сукра Окан“ під прапором Палау, що прямував в український порт Ізмаїл. На вимогу зупинки для огляду щодо перевезення заборонених вантажів капітан суховантажу не відреагував. Для примусової зупинки судна з російського бойового корабля відкрили попереджувальний вогонь з автоматичної стрілецької зброї. З метою огляду суховантажного судна з борту патрульного корабля „Василь Биков“ було піднято гелікоптер Ка-29 з групою російських військовослужбовців. За результатами радіопереговорів, судно зупинило хід, оглядова група висадилася на суховантажне судно. Після завершення роботи оглядової групи на борту „Сукра Окан“ судно продовжило рух до порту Ізмаїл», — повідомили окупанти.
Як писали «ФАКТИ», після виходу росії з Чорноморської зернової ініціативи країна-агресорка заявила про блокаду українських суден у Чорному морі. Там вирішили знищувати будь-які судна, що йдуть в українські порти та з них. Україна дзеркально відповіла на загрози рф. Так, у Міноборони України заявили, що з 21 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря в напрямку морських портів рф і морських портів нашої країни, що перебувають в тимчасовій окупації, можуть розглядатися Україною як такі, що перевозять вантажі військового призначення.313