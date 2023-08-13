Новий поворот у розлученні Кевіна Костнера: колишня дружина актора намагається опротестувати шлюбний контракт

Скандальне розлучення Кевіна Костнера та Крістін Баумгартнер набирає обертів. Як уже повідомляли «ФАКТИ», суддя зобов'язав колишню дружину актора залишити його особняк до 1 серпня. Крістін виконала цю умову. Суддя пояснив своє рішення тим, що воно міститься у шлюбному контракті, який Баумгартнер підписала у 2004 році.

Однак тепер адвокати Крістін вирішили довести в суді, що їхня клієнтка не до кінця розуміла деякі вкрай важливі деталі шлюбного контракту. Вона була закохана, вона була впевнена, що її сімейне життя з Костнером буде щасливим, і не стала заглиблюватися в договір. Кевін сказав його підписати, що вона з радістю й зробила.

І ось 1 травня 2023 року Крістін зажадала розлучення. І почалася битва за гроші, нерухомість, розмір аліментів.

Адвокати Костнера відреагували на новий хід команди Баумгартнер. У їхній заяві для суду йдеться: «Крістін стверджує, що не може визнати чи заперечувати, що вона зрозуміла шлюбний договір, бо вона (і, очевидно, всі її адвокати) не розуміють значення слова «розумію».

Ось така юридична казуїстика. І цю хитромудру гру, схоже, виграє адвокатка Костнера Лаура Вассер. Вона вимагала, щоб Баумгартнер, а також її адвокати, чітко відповіли на запитання, чи Крістін розуміє шлюбний договір чи ні.

Часу у колишньої дружини Кевіна достатньо. Слухання щодо справжності шлюбного договору відбудуться не раніше листопада. Очікується, що Баумгартнер продовжить його заперечувати.

Але поки що суддя погодився з усіма доказами Вассер. Крістін довелося забрати речі та звільнити особняк вартістю 145 млн доларів. Найближчими днями їй також доведеться повернути Кевіну 1,5 млн доларів, які він виплатив їй раніше для прискорення переїзду.

Тепер Баумгартнер живе із трьома дітьми у своєму новому будинку в Санта-Барбарі. Він обходиться Крістін у 35 тисяч доларів на місяць. Там чотири спальні та чотири ванні кімнати, а також басейн, просторе місце для багаття та барбекю. Будинок розташований у престижному районі.

Але навіть переїзд супроводжувався скандалом. Суддя заборонив Крістін брати із собою предмети мистецтва, меблі та побутову техніку без явної згоди Кевіна.

Як стверджують друзі Костнера, Баумгартнер намагалася влаштувати сцени через кожну річ. Вона орендувала складське приміщення для зберігання столового срібла, каструль та сковорідок, велосипеда Peloton, сімейних реліквій, одягу та особистих речей. Кевін не заперечував, він заявив, що вона може забрати все, що вважає за потрібне.

Нагадаємо, нещодавно Крістін помітили на шикарному курорті на Гаваях, де вона відпочивала з найкращим другом колишнього чоловіка.

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