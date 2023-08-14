Запросіть літо в баночки: готуємо на зиму овочеве асорті з грибами

Її блог входить в ТОП-200 україномовних YouTube-каналів, хоча починаючи знімати свої відео, пенсіонерка Інна Антонюк з Тернополя не задумувалася про блогерську кар’єру, тим більше гастрономічну.

Жінка — пенсіонерка, і кілька років тому перебралася з чоловіком у село, де подружжя обзавелося господарством — вирощують курей, індюків, нутрій і кролів, а ще мають великий город. Саме роботам по господарству і присвячено канал пані Інни «Моє подвір’я».

Інна Антонюк на власному подвір'ї

А ще вона активно волонтерить, відправляючи на фронт тони закруток (до речі, на каналі можна зустріти і рецепти приготування тих самих консервованих каш з м’ясом, які смакують нашим захисникам). За це, а також за організацію збору коштів на дрони та амуніцію для бійців її нагороджено нагрудним знаком «За сприяння війську», грамоту до якого підписав Головком Залужний!

У розпал же сезону консервування овочів блогерка щедро ділиться з глядачами своїми фірмовими рецептами, як-от овочевого асорті з грибами. Цю заготовку пані Антонюк назвала ніжно «Запросили ми літо в баночки».

Для приготування овочевої закуски потрібні:

500 г шампіньйонів;

500 г болгарського перцю;

250 г кабачків;

125 г моркви;

100 г цибулі;

100 г кисле зелене яблуко;

20 зернин гірчиці;

гвоздика, духмяний перець горошком, чорний перець горошком;

лавровий лист;

зелень кропу і петрушки.

Для маринаду :

3 л води;

250−275 грам цукру;

4 столові ложки солі (120 грам);

200 мл оцту 9%.

Приготування

Для початку шампіньйони на 30 хвилин заливаємо водою з додаванням 1 повної столової ложки солі.

Далі красиво ріжемо всі овочі на шматочки, і вкладаємо у простерилізовані банки 0,5 літра.

На дно кожної банки викладаються 1 гвоздичка, 2 горошини духмяного перцю, 7−10 горошин чорного перцю, 20 зернини гірчиці (1/3 чайної ложки), шматок лаврового листка, зелень кропу і петрушки. За бажання можна додати листок смородини та вишні.

Заданої кількості продуктів вистачає на 10 півлітрових баночок.

Заливаємо їх гарячим маринадом і стерилізуємо 10 хвилин, після чого накриваємо ковдрою до повного охолодження.

Нагадаємо, раніше рецептом овочевих ласощів, смак яких перевершить всі очікування, з читачами «ФАКТІВ» поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

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