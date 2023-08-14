Запросіть літо в баночки: готуємо на зиму овочеве асорті з грибами
Її блог входить в ТОП-200 україномовних YouTube-каналів, хоча починаючи знімати свої відео, пенсіонерка Інна Антонюк з Тернополя не задумувалася про блогерську кар’єру, тим більше гастрономічну.
Жінка — пенсіонерка, і кілька років тому перебралася з чоловіком у село, де подружжя обзавелося господарством — вирощують курей, індюків, нутрій і кролів, а ще мають великий город. Саме роботам по господарству і присвячено канал пані Інни «Моє подвір’я».
А ще вона активно волонтерить, відправляючи на фронт тони закруток (до речі, на каналі можна зустріти і рецепти приготування тих самих консервованих каш з м’ясом, які смакують нашим захисникам). За це, а також за організацію збору коштів на дрони та амуніцію для бійців її нагороджено нагрудним знаком «За сприяння війську», грамоту до якого підписав Головком Залужний!
У розпал же сезону консервування овочів блогерка щедро ділиться з глядачами своїми фірмовими рецептами, як-от овочевого асорті з грибами. Цю заготовку пані Антонюк назвала ніжно «Запросили ми літо в баночки».
Для приготування овочевої закуски потрібні:
- 500 г шампіньйонів;
- 500 г болгарського перцю;
- 250 г кабачків;
- 125 г моркви;
- 100 г цибулі;
- 100 г кисле зелене яблуко;
- 20 зернин гірчиці;
- гвоздика, духмяний перець горошком, чорний перець горошком;
- лавровий лист;
- зелень кропу і петрушки.
Для маринаду :
- 3 л води;
- 250−275 грам цукру;
- 4 столові ложки солі (120 грам);
- 200 мл оцту 9%.
Приготування
Для початку шампіньйони на 30 хвилин заливаємо водою з додаванням 1 повної столової ложки солі.
Далі красиво ріжемо всі овочі на шматочки, і вкладаємо у простерилізовані банки 0,5 літра.
На дно кожної банки викладаються 1 гвоздичка, 2 горошини духмяного перцю, 7−10 горошин чорного перцю, 20 зернини гірчиці (1/3 чайної ложки), шматок лаврового листка, зелень кропу і петрушки. За бажання можна додати листок смородини та вишні.
Заданої кількості продуктів вистачає на 10 півлітрових баночок.
Заливаємо їх гарячим маринадом і стерилізуємо 10 хвилин, після чого накриваємо ковдрою до повного охолодження.
Нагадаємо, раніше рецептом овочевих ласощів, смак яких перевершить всі очікування, з читачами «ФАКТІВ» поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.130