Дуже смачна овочева ікра: цей рецепт варто взяти на замітку

Хто ж не любить кабачкову або баклажанову ікру? А чи знаєте ви, що не менш смачна ікра виходить з асорті овочів. У ній усі барви, аромати та смаки літа. А готується вона досить швидко і просто. Подавайте ікру, прикрасивши улюбленою зеленню. Ця страва чудово поєднується зі свіжим чорним або білим хлібом. Особливо прекрасна композиція — овочева ікра з гречаним хлібом.

Рецептом ласощів, смак яких перевершить ваші очікування, поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше пропонувала приготувати холодний суп із томатами та запеченим болгарським перцем.

- Овочева ікра, приготована з дарів серпня, — справжня смакота, — каже Елла Іванова. — Кабачки, болгарський перець, баклажани — все в цю пору особливо смачне. Спробувавши одну ложку овочевої ікри, хочеться ще й ще. Усі інгредієнти беріть у бажаних пропорціях. Хтось більше любить баклажани, хтось віддає перевагу кабачкам.

Овочева ікра Болгарський перець

Цибуля

Часник

Кабачок

Баклажан

Сіль

Чорний перець

Олія

Овочі порізати (кабачки і баклажани на кружальця, а перець навпіл) і запекти в духовці до готовності, потім очистити від шкірки, подрібнити в блендері, додавши сіль, чорний перець і олію. Перед запіканням овочі проколюємо в кількох місцях.

Смачного!

Нагадаємо рецепт смузі з малини та чорної смородини.

Фото з альбому Елли Іванової

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