Помідори з базиліком і часником без стерилізації: вийдуть у кожної господині

Консервовані помідори з базиліком і часником виходять дуже смачними, мають ароматний кисло-солодкий маринад. Закривати їх за цим рецептом дуже легко та швидко, ділиться фудблогерка Юлія Ковальчук, яка раніше пропонувала приготувати салат з огірків на зиму також без стерилізації.

Інгредієнти (на одну літрову банку): Помідори — 500−600 г

Часник — 2 зубчики

Духмяний перець — 3 горошини

Базилік — 2−3 гілочки

Для маринаду:

Вода — 1200 мл

Цукор — 150 г

Сіль (кам'яна) — 2 ст. л.

Оцет 9% - 50 мл

Приготування



На дно простерилізованої банки викласти три горошини духмяного перцю та розрізані навпіл два зубчики часнику.

У помідорах біля плодоніжки зробити кілька проколів. Заповнити банку помідорами, чергуючи з базиліком. Потім треба залити помідори окропом, накрити стерилизованою кришкою та залишити на 10 хв.

Злити воду та виміряти її об’єм, щоб розрахувати необхідну кількість інгредієнтів для маринаду. У воду додати сіль, цукор, перемішати та довести до кипіння. Додати оцет, перемішати та вимкнути вогонь.

Залляти помідори гарячим маринадом, герметично закрити кришкою та перевернути банку. Готові закрутки укутати й залишити до повного вистигання.

Нагадаємо рецепт хрустких зелених помідорів на зиму без стерилізації.

164

Читайте нас у Facebook та Instagram