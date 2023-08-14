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Помідори з базиліком і часником без стерилізації: вийдуть у кожної господині

20:15 15 серпня 2023
Помідори з базиліком та часником без стерилізації

Консервовані помідори з базиліком і часником виходять дуже смачними, мають ароматний кисло-солодкий маринад. Закривати їх за цим рецептом дуже легко та швидко, ділиться фудблогерка Юлія Ковальчук, яка раніше пропонувала приготувати салат з огірків на зиму також без стерилізації.

Інгредієнти (на одну літрову банку):

  • Помідори — 500−600 г
  • Часник — 2 зубчики
  • Духмяний перець — 3 горошини
  • Базилік — 2−3 гілочки
  • Для маринаду:
  • Вода — 1200 мл
  • Цукор — 150 г
  • Сіль (кам'яна) — 2 ст. л.
  • Оцет 9% - 50 мл

Приготування

На дно простерилізованої банки викласти три горошини духмяного перцю та розрізані навпіл два зубчики часнику.

У помідорах біля плодоніжки зробити кілька проколів. Заповнити банку помідорами, чергуючи з базиліком. Потім треба залити помідори окропом, накрити стерилизованою кришкою та залишити на 10 хв.

Злити воду та виміряти її об’єм, щоб розрахувати необхідну кількість інгредієнтів для маринаду. У воду додати сіль, цукор, перемішати та довести до кипіння. Додати оцет, перемішати та вимкнути вогонь.

Залляти помідори гарячим маринадом, герметично закрити кришкою та перевернути банку. Готові закрутки укутати й залишити до повного вистигання.

Нагадаємо рецепт хрустких зелених помідорів на зиму без стерилізації.

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