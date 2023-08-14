Помідори з базиліком і часником без стерилізації: вийдуть у кожної господині
Консервовані помідори з базиліком і часником виходять дуже смачними, мають ароматний кисло-солодкий маринад. Закривати їх за цим рецептом дуже легко та швидко, ділиться фудблогерка Юлія Ковальчук, яка раніше пропонувала приготувати салат з огірків на зиму також без стерилізації.
Інгредієнти (на одну літрову банку):
- Помідори — 500−600 г
- Часник — 2 зубчики
- Духмяний перець — 3 горошини
- Базилік — 2−3 гілочки
- Для маринаду:
- Вода — 1200 мл
- Цукор — 150 г
- Сіль (кам'яна) — 2 ст. л.
- Оцет 9% - 50 мл
Приготування
На дно простерилізованої банки викласти три горошини духмяного перцю та розрізані навпіл два зубчики часнику.
У помідорах біля плодоніжки зробити кілька проколів. Заповнити банку помідорами, чергуючи з базиліком. Потім треба залити помідори окропом, накрити стерилизованою кришкою та залишити на 10 хв.
Злити воду та виміряти її об’єм, щоб розрахувати необхідну кількість інгредієнтів для маринаду. У воду додати сіль, цукор, перемішати та довести до кипіння. Додати оцет, перемішати та вимкнути вогонь.
Залляти помідори гарячим маринадом, герметично закрити кришкою та перевернути банку. Готові закрутки укутати й залишити до повного вистигання.
Нагадаємо рецепт хрустких зелених помідорів на зиму без стерилізації.164