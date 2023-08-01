«Хоча б „ні“ відправили»: у мережі скаржаться на кастинги «Голосу країни»

У Варшаві (Польща) стартували зйомки кастингів 13-го сезону музичного проєкту «Голос країни» («1+1 Україна»). Для створення шоу свої творчі зусилля об’єднали команди з України та Польщі. Відомо, що вже цієї осені сезон транслюватимуть українською мовою як в Україні, так і в Польщі — на знак підтримки всіх українців, які були змушені залишити свої домівки після повномасштабного вторгнення росії.

Тренерами «Голосу країни-13» стали популярні артисти Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Надя Дорофєєва та музичний продюсер Іван Клименко. Креативна група, яка працює над новим сезоном, незмінно залишилась під керівництвом Володимира Завадюка.

Зараз відбуваються записи етапів «сліпі прослуховування», під час яких всі тренери набирають собі учасників команд. У залі серед глядачів були українці, які тимчасово живуть у Польщі. Багато хто з них відразу ділилися своїми враженнями у соціальних мережах. Реагували й ті, хто мріяв потрапити у проєкт. В коментарях скаржилися, що не отримали навіть негативного відгуку на свої заявки.

«Прослуховуйте будь ласка усіх учасників! — писали у коментарях. — Навіть не отримав відповіді онлайн».

«Хоча б „ні“ вже відправили на пошту», — скаржаться ті, хто надсилав свої заявки на шоу.

Після першого дня «сліпих прослуховувань» багато хто з глядачів вирішив, що переможцем сезону має стати Артем Пивоваров, якого розлютив глядач під час концерту. Артист заінтригував усіх коментарем: «А що буде даліііііі».

«Далі ваша перемога у проєкті», — відразу відповіли шанувальники співака.

Раніше «ФАКТИ» писали, що тренер нового сезону «Голосу країни» Артем Пивоваров під час свого виступу в Катовіце (Польща) дивував глядачів не лише вокалом, а й небезпечними трюками.

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