Назавжди разом: Тіна Кароль розчулила зверненням до покійного чоловіка у день його народження

Співачка Тіна Кароль, яка нещодавно розчулила мережу історією про свого сина, показала неймовірну схожість 14-річного Веніаміна з його батьком. Артистка звернулася до покійного Євгена Огіра у день його народження. 14 серпня йому б виповнилося 43 роки. У цей день Тіна написала йому листа.

«Привіт, пишу тобі у твій день. Сьогодні дитячі свята починаються з хвилин мовчання за тими, кого вже нема. Діти вміють шанувати пам’ять та поважати героїв, серед яких їх батьки та родичі. Сльози на їх очах сухі, наші діти сильніші за нас. Доля, яка випала нашим дітям тяжка і несправедлива. Я бачу як цей біль перетворюється на мотивацію та характер. Молодих вдів, таких розгублених, таких сильних — нас сьогодні таких, нажаль, більшає. Хлопчиків з портретом тата у кишені також більшає», — пише Тіна і зізнається Євгену в коханні.

Вона каже, що десять років поспіль важко усвідомити втрату. Проте вони з Веніаміном «слідують за зіркою» Євгена. Кароль показала, як виріс їхній 14-річний син і як він схожий на батька. І не лише зовні, а за характером, жартами.

«Ми йдемо далі, як ти й просив але не повз, а з тобою, в нашій пам’яті і серці. Дивись, він дуже схожий на тебе, розігрує мене так само як і ти, а я вірю всім вашим жартам», — написала співачка.

Нагадаємо, Євген Огір пішов з життя 28 квітня 2013 року після боротьби з онкологією. Тіна Кароль відправила Веніаміна навчатися до Лондона. У мережі вона гордиться його здобутками. А от особисте життя артистка не афішує. Періодично Тіні приписують романи. Зокрема, говорили про її стосунки з Даном Біланом. А нещодавно в мережі обговорювали можливий роман Тіни з її музикантом.

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