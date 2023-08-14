Хоче назавжди залишатись герцогинею: Меган Маркл приголомшила Чарльза III своїми вимогами

Принц Гаррі вирушив до Азії на тлі чуток про труднощі у відносинах із дружиною. Він зайнятий благодійною діяльністю та бере участь у спортивних заходах. Тим часом Меган Маркл залишилася вдома у Монтесіто з дітьми і прораховує свої вигоди у разі розлучення.

Про це пишуть британські ЗМІ.

Згідно з шлюбним контрактом, після розлучення з Гаррі Меган отримає немалі гроші — 80 мільйонів доларів.

Проте є ще одна річ, яка поки що стримує її наміри — це збереження титулу герцогині. Наразі подружжя позбавили права вживати титули у комерційних цілях, але Гаррі має титул принца завдяки своєму походженню. Його ж дружина в разі розлучення залишиться просто Меган Маркл. І це може привести до втрати її опіки над старшим сином Арчі, оскільки в його свідоцтві про народження вона вказана не на ім'я та прізвище, а як герцогиня Сассекська.

Тому Меган намагається зберегти за собою право на вживання титулу герцогині у приватному житті, консультуючись у відомих юристів. Чутки про це дійшли до Чарльза III і страшенно обурили його.

В той же час король не бачить нічого поганого у розлученні Гаррі з дружиною і вже повідомив молодшому сину про те, що в разі повернення до Великобританії готовий пробачити його і повернути всі колишні повноваження та обов'язки разом із фінансовою підтримкою.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як Меган Маркл змогла переконати принца Гаррі в тому, що вона чарівниця, і він повірив їй.

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