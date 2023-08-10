Принц Гаррі заявив, що хоче жити в Японії

Принц Гаррі, якого офіційно позбавили королівського титулу, перебуваючи в Токіо, заявив, що «з радістю жив би в Японії». І додав: «Якби ви погодилися мене прийняти». У перші хвилини слова герцога Сассекського були сприйняті як звичайний прояв ввічливості впереміш із приємним для японців жартом.

Однак потім у західних ЗМІ з'явилися припущення, що молодший син британського короля Чарльза III справді таємно розмірковує про те, куди б втекти від своєї дорогої дружини. Чутки про проблеми у шлюбі Гаррі та Меган завзято циркулюють в останні місяці.

І ось непрямим їх підтвердженням став вояж герцога Сассекського в Азію. Він вирушив у цю подорож без дружини та дітей.

Принц Гаррі прилетів до Токіо 8 серпня. Він з'явився у натовпі пасажирів в аеропорту Ханеда у темному кашкеті з логотипом Archewell Foundation. Вигляд герцог мав веселий та задоволений.

Принц Гаррі в натовпі пасажирів в аеропорту Ханеда

У столиці Японії Гаррі бере участь у саміті, присвяченому значенню спорту в житті сучасного суспільства, а також благодійності.

До герцога приєднався його давній друг, аргентинський гравець у поло Начо Фігерас. Вони неодноразово зустрічалися на ігровому полі. З Токіо Гаррі та Начо мають намір вирушити до Сінгапуру, де відбудеться благодійний матч по поло за їх участю.

На саміті герцог Сассекський усміхався, сміявся та радісно махав натовпу. При цьому він захоплено говорив про особливості японської культури, яку відрізняє «теплота, співчуття і щедрість».

У столиці Японії Гаррі бере участь у саміті, присвяченому значенню спорту у житті суспільства

Гаррі сказав, що йому сподобався «найнеймовірніший стейк Кобе». Як з'ясувалося, він скуштував цю страву за вечерею та відразу замовив її на обід. Герцог також нагадав, що вперше відвідав Японію чотири роки тому. Тоді він прилітав на чемпіонат світу з регбі.

«Дякую вам за вашу гостинність. Мені дуже сподобалося знову бути тут, у Японії, і я з нетерпінням чекаю наступного візиту», — зазначив принц Гаррі.

Нагадаємо, що днями було розкрито зміст обурливого послання принца Гаррі брату Вільяму.

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