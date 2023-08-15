Де і коли дивитися «Манчестер Сіті» — «Севілья»: розклад трансляцій та прогноз на матч за Суперкубок УЄФА

У середу, 16 серпня, у грецькому Піреї на стадіоні «Георгіос Караїскакіс» пройде матч за Суперкубок УЄФА (арбітр — Франсуа Летексьє із Франції). У боротьбі за трофей традиційно зійдуться переможці Ліги чемпіонів (англійський «Манчестер Сіті») та Ліги Європи (іспанська «Севілья»).

Якщо для «МанСіті» це буде перша участь у поєдинку за почесний кубок, то «Севілью» можна вважати досвідченим бійцем. Щоправда, із шести попередніх спроб вдалою виявилася лише одна — у 2006-му (перемога над «Барселоною» — 3:0). А ось інші незмінно закінчувалися невдачею — у 2007-му («Мілан» — 1:3), 2014-му («Реал» — 0:2), 2015-му («Барселона» — 4:5), 2016-му («Реал» — 2:3) та 2020-му («Баварія» — 1:2).

Суперники перед звітним поєдинком встигли стартувати в національних чемпіонатах. Підопічні Пепа Гвардіоли розгромили на виїзді новачка англійської прем'єр-ліги «Бернлі» — 3:0 (Холанд, 4, 36, Родрі, 75), а ось команда Хосе Луїса Менділібара поступилася в домашньому матчі «Валенсії» — 1:2 (Ен-Несірі, 69 — Діакабі, 60, Гуерра, 88).

Огляд матчу «Бернлі» — «Манчестер Сіті» — 0:3

Огляд матчу «Севілья» — «Валенсія» — 1:2

Раніше «Манчестер Сіті» та «Севілья» провели між собою чотири матчі в єврокубках, і в усіх переможцями незмінно виходили представники Туманного Альбіону. У тому числі команди зустрілися в минулорічному груповому турнірі Ліги чемпіонів — у Севільї підопічні Пепа Гвардіоли розгромили господарів 4:0, а вдома впоралися із суперником зі скромнішим рахунком 3:1.

Букмекери й цього разу бачать явним фаворитом у боротьбі за почесний трофей англійський клуб. Так, аналітики Favbet ставки на перемогу «МанСіті» в основний час приймають із коефіцієнтом 1,44, на нічию — 5,20, на успіх «Севільї» — 8,50.

У прямій трансляції матч «Манчестер Сіті» — «Севілья» на території України (початок — о 22:00) можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO.

Суперкубок УЄФА

16 серпня (середа)

«Манчестер Сіті» — «Севілья» 22:00 MEGOGO

Додамо, що починаючи з 2010 року, коли Суперкубок УЄФА почали розігрувати переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи, володарями почесного трофея ставали тріумфатори молодшого за рангом єврокубка лише у трьох випадках із 13-ти — і в усіх із них цією командою незмінно був мадридський «Атлетико».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол на 90-й хвилині приніс «Вест Хему» перший єврокубок за 58 років.

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