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Здоров'я та медицина

Допоможе ялівець: як у домашніх умовах позбутись простатиту

21:34 22 червня 2023
ялівець

Чай з ялівцю, відомого своїми антисептичними властивостями, — хороша альтернатива трав'яним чаям. Адже він покращує травлення, знімає набряклість в організмі, посилює чоловічу потенцію і дезінфікує сечостатеву систему, розповіла «ФАКТАМ» травниця Юлія Дмитренко.

«При імпотенції для збудження статевої діяльності рекомендується приймати відвар з кори молодих гілок ялівця звичайного: 1 столову ложку заливають двома склянками кип'яченої води, настоюють 10−12 годин, кип'ятять 15 хвилин у щільно закритому посуді, охолоджують, проціджують і потім п'ють по пів склянки.

Для приготування чаю візьміть два-три грами подрібнених сухих ягід на чашку, залийте їх 250 мл гарячої води й дайте настоятися протягом п'яти хвилин, накривши кришкою. Пийте дві-три чашки на день разом з їжею або розжовуйте 20 ягід сирими. Засіб збільшує кровообіг в органах малого таза, тим самим впливає на запальні процеси всередині організму, потужно дезінфікує сечостатеву систему, лікує уретрит, інфекційний простатит".

Відмінні результати ялівець дає у боротьбі з аденомою передміхурової залози.

«У перший день розжуйте 5 сушених ягід, потім збільшуйте кількість на 1 ягоду щодня, поки не розжуєте 15 ягід, — радить травниця. — Потім зменшуйте кількість у тому ж ритмі й зупиніться на 5 ягодах. Після цього ви знову відчуєте фізичну бадьорість».

Крім того, ванни на основі цієї рослини лікують суглоби і нормалізують тиск.

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