Провину визнав: військовий, який повернувся з відпустки на службу пізніше, отримав п’ять років тюрми

Нещодавно «ФАКТИ» писали, що у Львові оголосили вирок волонтеру, який ввіз три авто як гуманітарну допомогу і продав ЗСУ. А днями у Львівській області військового з Вилкового, що на Одещині, засудили за запізнення з відпустки на 11 днів. Про це йдеться у вироку Сокальського районного суду.

Про обвинувачуваного відомо, що раніше він судимим не був, а 18 січня 2023 року зарахований до списків особового складу військової частини. Був призначений на посаду оператора першої секції протитанкових ракетних комплексів протитанкового відділення прикордонної застави вогневої підтримки прикордонної служби.

Наказом начальника від 16 лютого старшому солдату було надано відпустку тривалістю 10 діб. По завершенню він мав приступити до виконання своїх службових обов`язків 04.03.2023 року.

Втім, не отримавши дозволу відповідного начальника, боєць не з`явився вчасно без поважних причин на службу з відпустки до розташування частини. То ж, за матеріалами справи, був відсутній на службі без поважних причин і не виконував свої обов`язки, а службовий час проводив на власний розсуд. 15 березня захисник повернувся та приступив до виконання своїх службових обов`язків.

Проти нього відкрили кримінальне провадження на підставі ч. 5 ст. 407 КК України — нез`явлення вчасно без поважних причин на службу з відпустки, вчинене в умовах воєнного стану.

В судовому засіданні обвинувачений вину визнав повністю, пояснив, що дійсно після відпустки не з`явився без поважних причин на службу. У вчиненому щиро каявся, просив суд суворо його не карати.

Зрештою, Сокальський районний суд визнав військового винним та призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі. Вирок може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду.

Раніше «ФАКТИ» писали, що колишнього миколаївського прокурора-зрадника засудили до довічного ув'язнення та закидали яйцями.

705

Читайте нас у Facebook та Instagram