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Закуска з огірків, яка точно вам сподобається: смачно та дуже корисно

20:15 16 серпня 2023
Закуска з огірків

В сезон огірків спробуйте зробити такий легкий закусочний варіант, для якого потрібно мінімум інгредієнтів та стільки ж часу. Він ідеально смакуватиме до картоплі, каш, макаронів чи може стати корисним перекусом, пояснює кулінарка Алла Палій.

Інгредієнти:

  • Огірки 500 г
  • Часник 3−4 зубчики
  • Сіль — 1 ч.л.
  • Цукор — 1 ст.л.
  • Кріп
  • Сік лимона — 1,5 ст.л.
  • Суміш перців — ½ ч.л.
  • Соєвий соус — 1 ст.л.
  • Олія 3 ст.л.

Приготування:

Огірки нарізаємо в довільній формі. Потім до них додаємо пучок кропу, часник, соєвий соус і рослинну олію. Заливаємо лимонним соком, додаємо сіль, цукор, суміш перців, ретельно перемішуємо. Відправляємо в холодильник маринуватися на 1,5 години.

Нагадаємо рецепт солоних огірків з «секретним» інгредієнтом.

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