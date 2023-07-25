Салат з огірком, яблуком та руколою: відчуйте смак свіжості
Чи траплялось, що у вашому холодильнику є чимало продуктів, проте, яку страву не задумаєш готувати, якогось інгредієнту для неї не вистачає? Саме у такій ситуації варто підходити до справи креативно. А спробувати свої творчі кулінарні здібності варто для початку у приготуванні салатів. Проаналізуйте, які продукти маєте. Уявіть, як будуть поєднуватися смаки. І обов’язково куштуйте те, що готуєте, у процесі приготування. Так радять досвідчені кулінари.
Рецептом літнього салату з «ФАКТАМИ» поділилась українська співачка та кулінарна блогерка Анна Конда, яка раніше радила приготувати салат з жовтими помідорами та нектаринами.
- Ця страва яскрава за смаком, — говорить Анна Конда. - І дуже вишукано виглядає на тарілці, адже у ній поєднані барви літа — зелений, помаранчевий, жовтий, бордовий кольори.
Літній салат з огірком та яблуком
Інгредієнти (2 порції)
- Огірок 1 шт.
- Яблуко 1 шт.
- Редис 6 шт.
- Апельсин- 1 шт.
- Рукола — 60 г
- Оливкова олія, сіль, перець (за смаком).
Викладаємо на тарілочки руколу. Додаємо нарізаний дрібненько соломкою та перемішаний мікс з огірочка, редиски та яблука. Прикрашаємо все це шматочками очищеного апельсину. Поливаємо оливковою олією та додаємо сіль та перець за смаком.
Смачного!
Нагадаємо рецепт «швидких» помідорів з соєвим соусом та часником.
Фото з альбому Анни Конди29