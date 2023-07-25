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Салат з огірком, яблуком та руколою: відчуйте смак свіжості

22:29 27 липня 2023
Салат з огірком, яблуком та руколою

Чи траплялось, що у вашому холодильнику є чимало продуктів, проте, яку страву не задумаєш готувати, якогось інгредієнту для неї не вистачає? Саме у такій ситуації варто підходити до справи креативно. А спробувати свої творчі кулінарні здібності варто для початку у приготуванні салатів. Проаналізуйте, які продукти маєте. Уявіть, як будуть поєднуватися смаки. І обов’язково куштуйте те, що готуєте, у процесі приготування. Так радять досвідчені кулінари.

Рецептом літнього салату з «ФАКТАМИ» поділилась українська співачка та кулінарна блогерка Анна Конда, яка раніше радила приготувати салат з жовтими помідорами та нектаринами.

Анна Конда: «Цей салат має дуже яскравий смак»

- Ця страва яскрава за смаком, — говорить Анна Конда. - І дуже вишукано виглядає на тарілці, адже у ній поєднані барви літа — зелений, помаранчевий, жовтий, бордовий кольори.

Літній салат з огірком та яблуком

Інгредієнти (2 порції)

  • Огірок 1 шт.
  • Яблуко 1 шт.
  • Редис 6 шт.
  • Апельсин- 1 шт.
  • Рукола — 60 г
  • Оливкова олія, сіль, перець (за смаком).

Викладаємо на тарілочки руколу. Додаємо нарізаний дрібненько соломкою та перемішаний мікс з огірочка, редиски та яблука. Прикрашаємо все це шматочками очищеного апельсину. Поливаємо оливковою олією та додаємо сіль та перець за смаком.

Смачного!

Нагадаємо рецепт «швидких» помідорів з соєвим соусом та часником.

Фото з альбому Анни Конди

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