8 серпня за підсумками засідання Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАЇЛ) гральний заклад групи компаній FAVBET, що співпрацює з Міністерством молоді та спорту України в рамках Національної платформи добропорядності спорту, залишилося єдиним наземним казино столиці, яке має у гральних закладах казино.

У столиці казино працює відповідно до ліцензії, виданої ТОВ «Фаворит казино компані» у 2021 році. На території закладу розташовано 5 столів для гри в рулетку, 12 столів для карткових ігор та 76 гральних автоматів.

За два роки великої війни в Україні загальна сума ліцензійних платежів групи компаній FAVBET до держбюджету склала понад 280 мільйонів гривень.

Перший букмекерський пункт та ліцензії на зали гральних автоматів

Серпневе засідання КРАЇЛ відзначилося видачею ще кількох ліцензій компаніям групи FAVBET.

Зокрема, ТОВ «Букмекерська компанія Фавбет» отримало ліцензію на перший в Україні легальний букмекерський пункт, який, як і FAVBET Casino, працюватиме в готелі Mercure Kyiv Congress.

Крім того, ТОВ «Фавбет гейм слотс» отримало одразу три ліцензії на розміщення гральних автоматів у готелях «IBIS Київ залізничний вокзал», «Тиса» та Siesta.

Нагадаємо, днями компанія Favbet передала 10 млн грн спільному проекту фандрайзингової платформи UNITED24, фонду «Повернися живим» та Monobank на закупівлю FPV-дронів з боєкомплектом. Збір коштів відбувається у рамках «Операції «Єдність», метою якої є забезпечення української армії 10 тисячами FPV-дронів із боєкомплектом на суму 235 мільйонів гривень.

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