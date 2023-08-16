Заробляли в місяць понад 100 тисяч доларів: в психлікарні на Миколаївщині видавали «липові» довідки ухилянтам

Ще одну цинічну масштабну схему заробітку на «ухилянтах» викрили на Миколаївщині, коли співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) «завітали» до обласного центру психічного здоров'я.

Тамтешні лікарі оформлювали «ухилянтам» липові довідки про непридатність до служби, за які ті платили по 1,5 тисячі доларів.

Щомісячний заробіток від липових довідок перевищував сотню тисяч доларів, констатували в ДБР.

Організатором «бізнесу» виявився сам директор медичного закладу, який залучив до оборудки підлеглих та правоохоронця, який і займався підбором клієнтів.

Працівники ДБР затримали правоохоронця «на гарячому», під час передачі меддовідок та отримання за них плати.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення директору обласного центру психічного здоров’я та правоохоронцю про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що в Житомирі до ліквідації подібної схеми заробляння на «ухилянтах» долучилися співробітники СБУ.

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