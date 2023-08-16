Російські терористи обстріляли Дніпропетровщину: загинув молодий хлопець

Після жахливого обстрілу окупантами Дніпра, де вони цілили по спортивному комплексу, у четвер, 16 серпня здригнулися від ударів громади Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

«Російські терористи вбили 18-річного хлопця. Він отримав поранення через ворожий удар по Межівській громаді, що на Синельниківщині. Лікарі до останнього намагалися врятувати юнака. Зробили все, що могли…», — поінформував Лисак.

За даними губернатора, ще четверо людей постраждали. Серед них — дитина.

«Дівчинці лише 2 роки! Зараз вона в задовільному стані, лікуватиметься амбулаторно», — сказав він.

В ОВА повідомили, що атака на район сталася пообіді.

«Нині там досі горить сільгосппідприємство. Вогонь охопив понад 400 м кв.», — пояснив Лисак.

Нагадаємо, що Дніпропетровська область знаходиться поблизу лінії фронту, тому населені пункти поблизу лінію вогню майже щоденно обстрілюються ворогом. Зокрема, страждає Нікополь. Зокрема, 11 серпня в результаті ворожого обстрілу з артилерії по цьому місту постраждала жінка. Крім того, 9 серпня в результаті російської атаки на Нікопольський район загинув хлопець, а ще троє людей постраждали. Перед цим, 7 серпня, загарбники з артилерії обстріляли місто. Унаслідок ворожої атаки загинув чоловік, ще одна людина отримала поранення.

Також нагадаємо, що в ніч на середу, 16 серпня, безжальний російський ворог завдав ударів по півдню України. На щастя, обійшлося без жертв, але є великі руйнування об'єктів інфраструктури.

Фото ДСНС

185

Читайте нас у Facebook та Instagram