Знаменитий Неймар пішов з «ПСЖ» заради зарплати у новому клубі понад 400 тисяч євро на день

Нападник «ПСЖ» та збірної Бразилії Неймар, якому вагітна кохана дозволила «обмежений» секс на стороні, залишив паризький клуб і підписав контракт із бронзовим призером чемпіонату Саудівської Аравії «Аль-Хілялем», що програв на зборах київському «Динамо», повідомляє L'Equipe. Угода 31-річного футболіста розрахована на два роки з можливістю пролонгації ще на сезон.

Продаж знаменитого форварда приніс чемпіонові Франції близько 100 млн євро. При цьому зарплата Неймара в «Аль-Хілялі» буде у шість разів більша, ніж у «ПСЖ», — 150 млн євро на рік (близько 2,9 млн євро на тиждень, 414 тисяч на день, 17 тисяч на годину!).

Крім того, у розпорядженні бразильця буде великий будинок з персоналом та приватний літак. За кожну перемогу «Аль-Хіляля» Неймару платитимуть 80 тисяч євро, а за кожну публікацію в соцмережах, що просуває Саудівську Аравію, — 500 тисяч.

Нагадаємо, що олімпійський чемпіон Ріо-2016 Неймар був пов'язаний контрактом із «ПСЖ» до червня 2025 року. У 173 матчах за паризький клуб форвард забив 118 м'ячів та віддав 77 гольових передач.

Як відомо, до переходу в «ПСЖ» найкращий бомбардир в історії збірної Бразилії (як і Пеле, забив 77 м'ячів) виступав за «Сантос» та «Барселону», з якою виграв дев'ять трофеїв, у тому числі Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу.

Додамо, що в чемпіонаті Саудівської Аравії, куди перебрався Неймар, виступають багато зірок світового футболу, у тому числі Кріштіану Роналду, який виграв з «Аль-Насром» Кубок арабських чемпіонів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Баварія» заплатила космічну суму за перехід капітана збірної Англії Харрі Кейна.

Фото ФК «Аль-Хіляль»

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