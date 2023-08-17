«Бійці кажуть, що цей смак їх повертає на мить до рідного дому»: українські лісівники готують крафтові чаї для ЗСУ

З початку повномасштабної війни великий та малий бізнес допомагає нашій армії. У Ярмолинеччини на Хмельниччині збирають на плантаціях та у садах смородину й інші ягоди. Продають їх як у свіжому вигляді, так і сушеному. Після того лісівники все фасують у крафтові пакети, реалізовуючи окремо або додаючи до чаїв власного виробництва. Частину вітамінів з лісу передають українським військовим на передову. Таким чином, зізнаються вони, дарують захисникам можливість хоча б на мить відчути себе вдома й бути впевненими, що про них турбуються.

- Свого часу наш директор боронив країну під час АТО, то ж коли почалась повномасштабна війна, левову частину своїх сил ми спрямували на допомогу ЗСУ. Й так сформувався наш «лісовий батальйон». Починали із сухих борщів для воїнів, тоді збільшили асортимент до тушкованок, а зараз саме сезон заготівлі ягід для чаїв, — розповіла «ФАКТАМ» Валерія Маневич, інженерка з виготовлення екопродукції філії «Ярмолинецьке лісове господарство» ДП «Ліси України». — Обираємо спілі ягоди, очищаємо від бруду. Нещодавно у нас з'явилась сортувальна лінія, адже вручну це забирало багато часу та сил у наших співробітників. Та й менше контакту із руками, що теж є великим плюсом. Частину свіжих ягід здаємо на підприємство, яке виготовляє потім варення. Іншу сушимо близько восьми годин при температурі 40−45 градусів.

Раніше працювали із ультрафіолетовими електричними сушками, а це було трохи складно, адже помістити туди можна небагато ягід. Наразі ж маємо власну сушку на дровах, що дозволяє за раз робити великі партії. Сушену смородину лісівники фасують у крафтові пакети та реалізовують як окремо, так і додаючи до чаїв власного виробництва. Частину вітамінів з лісу передаємо українським військовим на передову. Або ж бійці вже знають, що ми з радістю чекаємо на них у Ярмолинцях, й дорогою на службу самі заїжджають і беруть із собою смаколики.

За словами співрозмовниці, лісові ягоди — справжнє джерело корисних природних вітамінів. Вони додають сили воїнам, щоб подолати ворога. Та й чаї у негоду зігріють та зміцнять захисників.

- Всі, хто хоч раз випили нашого чаю, не можуть стримати захоплення. Вони кажуть, що цей смак їх повертає на мить до рідного дому. Їм приємно, що про них пам’ятають і радують. У знак вдячності передають нам українські стяги із підписами, які ми бережемо у нашому музеї.

До чаю лісівники додають ще й сушені малину, полуницю, ягоди суниці, горобини, шматочки яблука. Наразі сушать ще й часник та білі гриби, частину, як завжди, відправлять на фронт. Працюватимуть, додають вони, аж до перемоги.

Раніше «ФАКТИ» писали, що менш ніж за місяць покупці «АТБ» передали на потреби ЗСУ та медзакладів понад 10,5 млн гривень.

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