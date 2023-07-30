«Партію стільців передали ЗСУ»: на Чернігівщині вихованців гімназії вчать перукарської та столярної справи

У Комарівській гімназії на Чернігівщині усі охочі учні вчаться стригти, робити зачіски та вироби із дерева. Організувати проєкт допомогла одна з громадських спілок. Педагоги впевнені — знання та навички, які діти отримують, допоможуть їм знайти у майбутньому собі роботу та можливість заробляти, адже вихованці закладу — це діти-сироти, з малозабезпечених, багатодітних та неблагополучних сімей, позбавлені батьківського піклування (нагадаємо, на період воєнного стану у процедуру усиновлення внесено важливі зміни ).

«Кілька років тому керівники громадської спілки „Освіторія“ проїжджали Чернігівщиною й побачили на карті, що за шість кілометрів від них знаходиться Комарівка. Й так випадково потрапили до нас. Запропонували співпрацю у вигляді проєкту „Перша професія“, ми цю пропозицію підтримали та знайшли педагогів. Для дітей, котрі опинилися в складних життєвих обставинах, це дуже важливо саме для їхньої подальшої соціалізації в суспільство, — розповідає „ФАКТАМ“ директор комунального закладу „Комарівська гімназія“ Віктор Стриженко. — Адже виходячи за стіни навчального закладу, вони вже знають, як можна заробляти кошти, мають навички першої професії. Організатори дбають про матеріально-технічну базу для гуртків та про виплату заробітної плати його керівникам. Заняття відбуваються раз на тиждень після основних уроків, й всі охочі учні можуть їх відвідувати».

Вчителька гімназії Тетяна Запорозька очолює гурток «Перукарська справа». Окрім диплома педагога, в неї є ще й перукаря, свого часу вона працювала у Ніжині в одному з найкращих салонів краси. Тепер своїми знаннями ділиться із вихованцями закладу.

«У нас є відповідна програма, я сама складала і нам допомагала «Освіторія». Починаємо з простого — історії перукарського мистецтва та догляду за волоссям. Я ділюсь із дітками, як правильно мити коси, як підбирати засоби, бо погодьтесь, мало хто знає, що потрібно обов’язково двічі наносити шампунь, — зазначила «ФАКТАМ» викладачка. — То ж це навіть базові навички для життя. Потім вчимось підрізати кінці, чубчик, вчимось виконувати чоловічу стрижку машинкою, різними насадками. Жіночі стрижки мало вивчаємо, бо не вистачає моделей, адже це хлопчиків можна стригти кожні 2−3 тижні. Наприкінці переходимо до довгого волосся — зачісок, всі з вихованців вміють працювати зі стайлерами, накручувати локони, заплітати. Приводять із собою дівчинку з молодших класів, яка й виступає моделлю.

Дівчатка з молодших класів охоче виступають моделями

— Зазвичай займаються учні 7−9 класів, але зараз почали ходити молодші, щоби просто подивитись, або виступити моделями, — продовжує Тетяна Запорозька. — Хлопчиків у нас двоє займаються — два братики, зокрема дев'ятикласник В’ячеслав навчився стригти хлопчиків і накручувати волосся дівчатам. Дехто свої навички вже й демонстрував вдома на рідних та сусідах. Тому я впевнена, що це допоможе у майбутньому їм визначатися із професією, щоб забезпечити собі життя. До речі, маю таких випускників, які після гуртка обрали фах перукаря".

Крім того, у навчальному закладі діє гурток «Столярна справа». Відвідують його хлопці та одна дівчинка.

«Із деревиною нам працювати нескладно й вона завжди є, бо мешкаємо у сільській місцевості. Вчимо з учнями геометричне різьблення. До слова, я сам раніше ним не володів, тому опанували, можна сказати, разом. Й зараз у нас дуже добре виходить як для непрофесіоналів, — ділиться Юрій Безпалий, вчитель трудового навчання та керівник гуртка. — Крім того, займаємось різьбою лобзиком, виготовляємо 3-D моделі — об'ємні фігури. Оскільки гурток відвідують учні 5−9 класів, не кожному під силу та чи інша робота, тому до кожного підходжу індивідуально й разом обираємо найкращий варіант.

Наші учні допомагають військовим. Нещодавно зробили для них стільчики-трансформери, їм так сподобалось, що дехто у стінах закладу ще й собі такі виготовив на подарунки рідним.

Стільчики-трансформери, зроблені дітьми, дуже сподобались бійцям

Якось хлопчик запропонував мені зробити дошку для нардів та шахів. Я такого ніколи не робив, тож це для мене стало викликом. В результаті вийшов досить симпатичний виріб. Дитина поїхала на літні канікули, забравши дошку з собою, бо я хочу, щоб учні користувались тим, що ми разом робимо. А один з хлопчиків, рівняючись на батька, опановує різьбу і хоче йти по його стопах. Він продав свою дощечку відомій людині, учив лідера «Антитіл» Тараса Тополю на благодійному ярмарку вирізати, тому сподобалося".

У гімназії додають, що мають власні городи, де вирощують овочі для своїх потреб. То ж виникла ідея відкрити ще й третій гурток — «Кулінарна справа». Керівниця проєкту «Перша професія» готова розглянути це побажання.

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