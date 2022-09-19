Король осені: відома дієтологиня розповіла, чому в раціоні обов'язково має бути гарбуз

Дієтологиня Світлана Фус, яка раніше розповіла, як готувати локшину з омлетом, написала в Instagram, чому корисно вживати страви з гарбуза.

«Гарбуз — король осені. Саме так називають цей диво-овоч. Жовто-помаранчеві сорти гарбуза за вмістом бета-каротину стоять на одному рівні з морквою. Бета — каротин перетворюючись в організмі у вітамін А, не лише підтримує на належному рівні зір і імунні реакції, але є кращим природним антиоксидантом, який захищає організм від агресивної дії довкілля. А найголовніше — пригнічує процеси перетворення клітин в злоякісні. Гарбуз — один з чемпіонів серед овочів по кількості заліза. Крім того, в ньому міститься немало солей міді і фосфору, які також сприятливо впливають на кровотворення. Тому страви з гарбуза — унікальний засіб для попередження залізодефіцитної анемії», — написала вона.

За словами дієтологині, сукупність біологічно активних речовин, що містяться в гарбузі сприяє виведенню холестерину з організму і покращує водно — сольовий обмін, тому гарбуз — відмінний помічник для безперебійної і нічим не обтяженої роботи серця.

«Гарбуз — багатий пектиновими речовинами, які покращують функцію кишківника при закрепах. Щоб не було проблем з травленням, доповніть своє звичне меню гарніром з печеного або вареного гарбуза. Насіння гарбуза містять цинк і кукурбитацін, які корисні для кожного чоловіка і важливі для підлітків, оскільки беруть активу участь в процесі статевого дозрівання. Також насіння гарбуза вважається відмінним протиглистним засобом. А які чудові виходять з гарбуза каші, запіканки, оладки, супи, млинці, вареники та багато інших страв!» — написала Фус.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як готувати гречку в гарбузі, а також як замаринувати гарбуз із гострим перцем.

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