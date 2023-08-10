«Дніпро-1» в більшості розгромлений у Празі «Славією»: відеоогляд матчу Ліги Європи

У четвер, 10 серпня, «Дніпро-1», який вилетів із Ліги чемпіонів і продав у «Жирону» лідера атак Артема Довбика, провів на «Едем Арені» у Празі перший матч 3-го відбірного раунду Ліги Європи проти віцечемпіона Чехії.

Ліга Європи. 3-й раунд кваліфікації. Перший матч

«Славія» (Прага, Чехія) — «Дніпро-1» (Україна) — 3:0

«Дніпро-1»: Кінарейкін, Кравець, Сарапій, Сваток (Пасіч, 46), Адамюк, Бланко, Бабенко (Піхальонок, 61), Рубчинський (Білл, 80), Третьяков (Леднєв, 12), Гуцуляк, Філіппов (Ківінда, 80).

Голи: Шранц (5, 38), Валлем (81).

На 59-й хвилині вилучено Огбу («Славія»).

Перед зустріччю у столиці Чехії команда Олександра Кучера, окрім Довбика, втратила ще двох провідних гравців. Голкіпер-новачок Волинець не зміг зіграти проти «Славії» через травму голови, отриману в матчі з «Панатінаїкосом», а лідер півзахисту Піхальонок залишився в запасі через застуду. Водночас у стартовому складі дніпрян знайшлося місце новачкові — ексфорварду бельгійського «Сент-Трюйдена» Філіппову, а ще один новобранець команди, тепер уже колишній півзахисник «Динамо» Леднєв, розпочав гру на лаві запасних, але вже на 12-й хвилині через травму Третьякова вийшов на поле.

Обидві команди з ініціативи чеського клубу на підтримку України вийшли на поєдинок у спеціально виготовлених футболках із написом Stand with Ukraine, а на табло празької арени перед стартовим свистком красувалася емблема «Дніпра-1» та фраза «Ласкаво просимо».

А от на футбольному полі від гостинності чехів не лишилося й сліду. Вже на 5-й хвилині зустрічі Шранц після передачі з флангу в один дотик переправив м'яч у сітку воріт «Дніпра-1» — 1:0.

Ще до кінця першого тайму у воротах Кінарейкіна зусиллями того ж Штранца після подачі кутового побував другий м'яч — 2:0. Одним словом, до перерви без шансів.

Незабаром після перерви «Славія», здавалося, довела рахунок до розгромного, але після перегляду VAR гол Юречки скасували через офсайд. А невдовзі господарі поля залишилися у меншості: пряму червону картку за грубість отримав нігерійський захисник Огбу.

Втім, «Славія» й удесятьох остаточно «поховала» «Дніпро-1» на 81-й хвилині, коли Валлем «розстріляв» ворота гостей — 3:0.

Зустріч у відповідь суперників відбудеться 17 серпня в словацькому Кошице. Нагадаємо, що у разі успішного проходження чеського бар'єру «Дніпро-1» у раунді плей-оф Ліги Європи зіграє 24 та 31 серпня з… луганською «Зорею», а у разі невдачі зустрінеться в останньому відбірному раунді Ліги конференцій (у ці ж дні) з сильнішим у протистоянні польського «Леха» та словацького «Спартака».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Дніпро-1» у стартовій грі сезону в УПЛ на 90−1-й хвилині забив переможний гол у ворота «Полісся».

Фото СК «Дніпро-1»

101

Читайте нас у Facebook та Instagram