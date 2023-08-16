Бійці Сил оборони України звільнили селище Урожайне (Донецька область), за яке декілька тижнів точаться жорстокі бої.

Про звільнення селища написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах», — повідомила вона.

При цьому наступальні дії тривають.

Як відомо, Урожайне є ключем до північно-східної частини так званого Времівського виступу. Воно має стратегічне значення і відкриває шлях до Азовського моря.

Карта бойових дій

Українські захисники продовжують вести наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що українські захисники деокупували Старомайорське Донецької області. Втім російські окупанти намагалися повернути втрачені позиції. Після цього військові повідомляли про певний успіх у напрямку Урожайного та закріплення на досягнутих рубежах. І от, нарешті, Урожайне повністю деокуповано.

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