В Україні заморозили мінімальну пенсію: чи стануть меншими виплати у пенсіонерів

До нападу рф на нашу країну розмір мінімальної пенсії переглядався двічі на рік — 1 липня та 1 грудня. Це залежало від підвищення прожиткового мінімуму.

У зв'язку з війною та економічними труднощами, цього року мінімальна пенсія заморожена, пише спеціалізоване видання.

Тож цього року і, швидше за все наступного, підвищення мінімальної пенсії не буде, оскільки у держбюджеті не передбачено на це коштів до кінця поточного року.

Водночас багатьох пенсіонерів хвилює, чи не вплине рішення уряду на їхні поточні виплати.

У ПФУ громадян заспокоїли: зменшення виплат не передбачено, йдеться лише про підвищення пенсій у майбутньому.

Як відомо, найнижчий розмір пенсії в Україні становить 2093 гривні. Але це не мінімальна пенсія — такі виплати отримують люди, які до 65 років не накопичили необхідної кількості стажу і тепер не мають права на пенсійні виплати.

Мінімальна пенсія для пенсіонерів з повним трудовим стажем починається з 2760 гривень.

Для її отримання потрібно досягти відповідного віку — 60, 63 або 65 років та мати страховий стаж: для 60 років — не менше 30 років, для 63 року — від 20 до 30 років, для 65 років потрібно мати стаж від 15 до 20 років.

Розмір максимальної пенсії в Україні складає 20 930 гривень.

Нагадаємо, раніше Кабмін прийняв декілька важливих рішень з отримання пенсій різними групами пенсіонерів.

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