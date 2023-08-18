Змушував підлеглих будувати собі маєток: ДБР викрило заступника командира батальйону

В Україні триває війна. Мільйони українців зі зброєю захищають свою землю від загарбників. Але є й ті, які використовують свої службові посади для збагачення та покращення житлових умов.

Так, співробітники ДБР в Одеській області викрили посадовця військової частини, який використовував підлеглих бійців замість будівельників.

Як повідомили в Бюро, заступник командира батальйону однієї з військових частин Одещини майже рік змушував підлеглих будувати йому приватний будинок.

«З серпня 2022 року заступник командира військової частини дав вказівку бійцям замість виконання своїх обов’язків з оборони та захисту України, будувати для нього маєток під Одесою», — йдеться у повідомленні.

Поки військовослужбовці працювали будівельниками, їм нараховувалась заробітна плата, як військовим. Таким чином державі завдано збитків на суму понад 2 млн грн.

Наразі заступнику командира повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та перевищенні службових повноважень (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426−1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про колишнього одеського військкома Борисова, якого наприкінці липня затримали у Києві.

За інформацією НАЗК, родина Борисова під час війни збагатилась на 188 мільйонів гривень.

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