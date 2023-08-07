Експерти назвали чільну десятку автомобілів, які українці везуть з-за кордону

Знавці автівок складають рейтинги різноманітних моделей, які, наприклад, вважають найбільш надійними з точки зору роботи двигуна чи такі, які не варто купувати. Наразі українці, збираючи гроші на автівки для війська, активно «підчищають» запаси у Європі. Так, впродовж липня український автопарк поповнили 18,8 тис. вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону,

Як підрахував «Укравтопром», у порівнянні з червнем 2023 року, реєстрації таких авто збільшились майже на 9%.

Отже, липневе поповнення автопарку країни вживаними авто стало найбільшим за останні 11 місяців.

Українці ввозили бензинові автівки (44%), дизельні (33%), електромобілі (15%), авто з газобалонним обладнанням (5%) та гібриди (3%).

До чільної десятки найпопулярніших моделей місяця увійшли:

VOLKSWAGEN Golf — 1616 од.;

RENAULT Megane — 1234 од.;

SKODA Octavia — 929 од.;

VOLKSWAGEN Passat — 741 од.;

NISSAN Leaf — 535 од.;

FORD Focus — 400 од.;

VOLKSWAGEN Touran — 384 од.;

NISSAN Qashqai — 377 од.;

VOLKSWAGEN Tiguan — 377 од;

AUDI A4 — 369 од.

Середній вік машин — 10 років.

Зазначається, що з початку року першу реєстрацію в Україні пройшли 106 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону. Це у 3,3 раза більше за реалізацію нових автомобілів за той самий період.

Нагадаємо, що в Україні змінилися правила реєстрації автівок. Експертний огляд при перереєстрації машини в Експертній службі МВС проходити обов’язково, якщо це перша реєстрація в Україні вживаних транспортних засобів, ввезенних з-за кордону. В інших випадках він не є обов`язковим.

Фото «Укравтопрому»

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