Експерти назвали чільну десятку автомобілів, які українці везуть з-за кордону
Знавці автівок складають рейтинги різноманітних моделей, які, наприклад, вважають найбільш надійними з точки зору роботи двигуна чи такі, які не варто купувати. Наразі українці, збираючи гроші на автівки для війська, активно «підчищають» запаси у Європі. Так, впродовж липня український автопарк поповнили 18,8 тис. вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону,
Як підрахував «Укравтопром», у порівнянні з червнем 2023 року, реєстрації таких авто збільшились майже на 9%.
Отже, липневе поповнення автопарку країни вживаними авто стало найбільшим за останні 11 місяців.
Українці ввозили бензинові автівки (44%), дизельні (33%), електромобілі (15%), авто з газобалонним обладнанням (5%) та гібриди (3%).
До чільної десятки найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- VOLKSWAGEN Golf — 1616 од.;
- RENAULT Megane — 1234 од.;
- SKODA Octavia — 929 од.;
- VOLKSWAGEN Passat — 741 од.;
- NISSAN Leaf — 535 од.;
- FORD Focus — 400 од.;
- VOLKSWAGEN Touran — 384 од.;
- NISSAN Qashqai — 377 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan — 377 од;
- AUDI A4 — 369 од.
Середній вік машин — 10 років.
Зазначається, що з початку року першу реєстрацію в Україні пройшли 106 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону. Це у 3,3 раза більше за реалізацію нових автомобілів за той самий період.
Нагадаємо, що в Україні змінилися правила реєстрації автівок. Експертний огляд при перереєстрації машини в Експертній службі МВС проходити обов’язково, якщо це перша реєстрація в Україні вживаних транспортних засобів, ввезенних з-за кордону. В інших випадках він не є обов`язковим.
Фото «Укравтопрому»44