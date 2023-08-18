Солодкі напої провокують прищі: як доглядати за шкірою у спекотну погоду

Спекотна погода, яка наразі панує над Україною, може бути несприятливою для шкіри, викликаючи її сухість, подразнення і навіть пошкодження. Але не хвилюйтеся — за допомогою кількох простих порад і рекомендацій ви зможете зберегти свою шкіру здоровою та осяйною незалежно від високої температури, пише видання nutrifactor.com.

Зволоження шкіри має важливе значення для збереження свіжого кольору обличчя. Вживання великої кількості води — чудовий спосіб зволожити шкіру зсередини, але також важливо використовувати засоби для місцевого зволоження шкіри. Шукайте зволожуючі креми та сироватки, які містять зволожуючі інгредієнти. Тож, щоб ваша шкіра виглядала здоровою, не забувайте надавати гідратації пріоритетне значення.



Використання сонцезахисного крему — один з найважливіших кроків у догляді за шкірою. Надмірне перебування на сонці є одним з найбільших винуватців пошкодження шкіри, і це може призвести до широкого спектра проблем, від передчасного старіння до шкірних захворювань. Ось чому важливо захищати шкіру від шкідливого впливу ультрафіолетових променів, щодня наносячи сонцезахисний крем. Включивши сонцезахисний крем у свою щоденну процедуру догляду за шкірою, ви допоможете запобігти пошкодженню шкіри та зберегти її здоровою і красивою на довгі роки.

Вживання більшої кількості води та фруктових соків важливо для загального стану здоров'я і творить чудеса з вашою шкірою. Вода допомагає зволожувати шкіру зсередини, запобігаючи сухості, лущенню та іншим проблемам. Крім того, вживання фруктових соків може забезпечити ваш організм необхідними вітамінами та антиоксидантами, які допоможуть захистити шкіру від пошкоджень. Наприклад, цитрусові, такі як апельсини та грейпфрути, багаті на вітамін С, який сприяє виробленню колагену та збереженню молодості шкіри. Тим часом ягоди, зокрема чорниця та малина, багаті на антиоксиданти, які допомагають захистити шкіру від шкідливого впливу навколишнього середовища.

Вживання сезонних фруктів та овочів — це не лише спосіб насолодитися свіжими, ароматними продуктами, а й дуже корисно для вшкіри. Сезонні фрукти та овочі багаті на необхідні вітаміни та мінерали, які допомагають її живити та захищати. Наприклад, кавун, персики багаті на антиоксиданти та вітамін С. Включаючи сезонні фрукти та овочі у свій раціон, ви сприятимете здоров'ю та красі шкіри на цілий рік.

А от солодкі газовані чи енергетичні напої, а також підсолоджені соки не тільки шкідливі для здоров'я в цілому, але й негативно впливають на шкіру. Споживання надмірної кількості цукру може спричинити стрибки рівня інсуліну, що призводить до підвищеного вироблення жиру, закупорювання пор, що викликає появу прищів. Замість того, щоб тягнутися до солодких напоїв, пийте воду, трав'яний чай або несолодкі напої. Це не тільки допоможе зберегти вашу шкіру здоровою та сяючою завдяки детоксикації, але й позитивно вплине на загальний стан здоров'я та самопочуття.

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