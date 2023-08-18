«Полісся» в меншості виграв битву новачків у ЛНЗ: відеоогляди матчів УПЛ

У п'ятницю, 18 серпня, двома матчами в Черкасах та Києві розпочався 4-й тур чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 4-й тур

18 серпня (п'ятниця)

ЛНЗ (Черкаси) — «Полісся» (Житомир) — 1:2 (Шестаков, 88 — Аріельсон, 51, Кушніренко, 83). На 53-й хвилині вилучений Шаповал («Полісся»). Юніорські склади — 4:3.

Виступаючи в нижчих дивізіонах, ЛНЗ раніше жодного разу не зміг виграти в очних поєдинках у «Полісся». Продовжилася для черкащан неприємна серія й після звітного поєдинку. Відкрив рахунок у поєдинку в дебютному матчі в УПЛ бразильський легіонер житомирян Аріельсон, а буквально за кілька хвилин гості залишилися в меншості після вилучення за друге попередження Шаповала. Навіть у такій ситуації підопічним Юрія Калитвинцева вдалося подвоїти свою перевагу, і все, на що спромоглися господарі, — це скоротити відставання до мінімуму та повернути інтригу в матч. Щоправда, врятувати його команді Олександра Ковпака не вдалося…

«Зоря» (Луганськ) — «Олександрія» — 0:0.Юніорські склади — 0:1.

Команди не порадували видовищним футболом, за весь матч завдавши лише одного удару на двох в рамку воріт, так що нульова нічия — цілком закономірний результат.

Становище команд:

1. «Рух» — 9 очок (3 матчі);

2. «Колос» — 7 (3);

3. «Шахтар» — 7 (3);

4. «Олександрія» — 7 (4);

5. «Динамо» — 6 (2);

6. «Чорноморець» — 6 (3);

7. «Полісся» — 6 (4);

8. «Кривбас» — 6 (3);

9. «Дніпро-1» — 4 (2);

10. «Зоря» — 4 (4);

11. ЛНЗ — 3 (4);

12. «Оболонь» — 1 (3);

13. «Верес» — 1 (2);

14. «Минай» — 1 (3).

15. «Металіст 1925» — 0 (2);

16. «Ворскла» — 0 (2).

Бомбардири: 3 м'ячі — Владислав Ванат («Динамо»), Юрій Климчук («Рух»); 2 — Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський (обидва — «Динамо»), Микола Матвієнко, Лассіна Траоре (обидва — «Шахтар»), Артем Шулянський («Олександрія»), Ілля Квасниця («Рух»).

Зазначимо, що також у рамках 4-го туру будуть зіграні наступні матчі: «Верес» — «Ворскла», «Металіст 1925» — «Минай», «Рух» — «Колос» (19 серпня); «Дніпро-1» — «Оболонь», «Чорноморець» — «Динамо», «Кривбас» — «Шахтар» (20 серпня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що стали відомі суперники клубів прем'єр-ліги в 1/16 фіналу Кубка України.

Фото ФК ЛНЗ

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