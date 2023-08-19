Нічна атака дронів: у Хмельницькій області пошкоджено десятки будинків, є поранені

У ніч проти суботи, 19 серпня, коли ворог запустив по Україні «шахеди», під ударом противника опинилася Хмельниччина.

Як повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін, в кількох селах Хмельницького району вибуховою хвилею пошкоджено 30 будинків, вибито вікна і двері у 32 домоволодіннях.

«Дві жінки поранено уламками скла, ще шестеро людей звернулися до лікарні в шоковому стані. Оперативні групи продовжують роботу з обстеження та виявлення наслідків нічної атаки ворога», — зазначив він.

Нагадаємо, що під час попередньої атаки барражуючими боєприпасами під ударом ворога опинилася Одеська область.

Фото з Вікіпедії

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