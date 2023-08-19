Трав'яний настій для перців та баклажанів: чим підгодувати ці овочі у серпні

Якщо огірки в серпні краще підгодовувати настоєм коров'яка або пташиного посліду, то для солодких перців і баклажанів досвідчені городники рекомендують використовувати трав'яний настій.

Як пише ресурс «Моя дача. Сад та город», для приготування трав'яного настою використовують подрібнену кропиву, подорожник та інші трави.

Ними заповнюють третину відра, злегка трамбуючи, додають 100 г дріжджів та заливають теплою водою. Суміш має настоятись протягом двох діб. Літр засобу розводять у 10 л води та поливають грядки.

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Якщо плоди стали гірше формуватися, обприскувати кущі перцю рекомендують суперфосфатом (2 ч. л. на відро води), а щоб зав'язі не опадали, використовують борну кислоту (1 ч. л. на 10 л води). Також влітку корисно обприскувати перець 0,2%-ним розчином кальцієвої селітри або хелату кальцію (50 мл на 10 л води), який засвоюється рослинами швидше.

Для баклажанів підійде кореневе підживлення з 40 г суперфосфату, розведеного у 10 л води.

Про те, які роботи на городі слід провести у серпні, а також перелік сприятливих та несприятливих днів, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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