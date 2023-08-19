Рятувальники гасять сильну пожежу під Києвом: стало відомо, що горить (фото, відео)
Під Києвом, де нещодавно сильна пожежа спалахнула в районі Гідропарку, після невстановлених вибухів зайнялася промозона в районі Кільцевої дороги.
За інформацією мера столиці Віталія Кличка, вогонь виник на ділянці промозони, що перебуває на території області.
У мережу виклали відео величезного стовпа чорного диму, що здіймався над місцем надзвичайної події.
В ДСНС уточнили, пожежа у складських приміщеннях сталася у селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району.
У КОВА додали, що пожежа не пов`язана з оголошеною повітряною тривогою.
Пожежу приборкують 22 рятувальники та 5 одиниць техніки гарнізонів Київської області та м. Києва.
Нагадаємо, що під час недавньої пожежі у багатоповерхівки в Соломенському районі столиці загинув чоловік.
Фото ДСНС46