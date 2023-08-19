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Рятувальники гасять сильну пожежу під Києвом: стало відомо, що горить (фото, відео)

11:49 19 серпня 2023
Пожежники

Під Києвом, де нещодавно сильна пожежа спалахнула в районі Гідропарку, після невстановлених вибухів зайнялася промозона в районі Кільцевої дороги.

За інформацією мера столиці Віталія Кличка, вогонь виник на ділянці промозони, що перебуває на території області.

У мережу виклали відео величезного стовпа чорного диму, що здіймався над місцем надзвичайної події.

В ДСНС уточнили, пожежа у складських приміщеннях сталася у селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району.

У КОВА додали, що пожежа не пов`язана з оголошеною повітряною тривогою.

Пожежу приборкують 22 рятувальники та 5 одиниць техніки гарнізонів Київської області та м. Києва.

Нагадаємо, що під час недавньої пожежі у багатоповерхівки в Соломенському районі столиці загинув чоловік.

Фото ДСНС

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