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Події

У Києві в районі Гідропарку спалахнула сильна пожежа

10:11 21 липня 2023
Пожежа в магазині

В п'ятницю, 21 липня, в Києві знову спалахнула пожежа, але не через вороже влучання. Це сталося у районі Гідропарку.

Про це повідомили в ДСНС міста Київ.

Відомо, що виклик про пожежу надійшов за адресою просп. Броварський, 5-і (Дніпровський район), де розташовано 2-поверховий продуктовий магази. Вогнем було охоплено площу в 120 кв. м. Ліквідували пожежу о 08:42.

«Пожежа сталася на території Гідропарку. Вона вже ліквідована. Причину встановлюють правоохоронні органи», — йдеться у повідомленні рятувальників.

З опублікованих кадрів помітно, що пожежа супроводжувалася сильним задимленням.

Місцеві Telegram-канали опублікували кадри з місця події.

Також пожежа ускладнила проїзд з лівого берега столиці.

Втім, постраждалих, за попередніми даними, немає.

Нагадаємо, нещодавно в одному з елітних ресторанів під Києвом сталася масштабна пожежа. Внаслідок інциденту постраждали дві особи.

Крім того, раніше повідомлялося, що на Броварському шосе у Києві сталася масштабна пожежа. Пізніше стало відомо, що причиною був автомобіль Audi, який влетів у колонку з пальним, спричинивши пожежу.

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У Києві в районі Гідропарку спалахнула сильна пожежа

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