Убила дитину, бо скучала за чоловіком, що подався воювати в Україну

У Карелії зек-вагнерівець вирізав та спалив дві родини, але хоч пожалів дітей, яких просто повикидав у вікно. А у Волгограді 24-річна матір трьох дітей, дружина військовика з окупаційних військ рф, так скучила за чоловіком, що вбила їхнього девʼятимісячного малюка. І цим добилася, щоб його відпустили додому.

Тривогу забили сусіди, коли відчули трупний сморід у підʼїзді, пише телеграм-канал SOTAvision. Визначилися, з якої квартири «пахне», та викликали матір хазяйки. Та приїхала й виявила мертвого онука, що валявся на підлозі в коридорі. У той же день знайшли й матір малюка. Вона спочатку розказувала, що погодувала сина й поїхала на роботу. Та невдовзі зізналася, що кинула його на підлогу та поїхала гуляти. На чотири дні.

Чи вмерло немовля від голоду, чи матір його спочатку вбила — поки невідомо. Але сусіди кажуть, що не чули, щоб немовля за ці дні плакало.

На суді з обрання запобіжного заходу затримана пояснила, що вона скучала за чоловіком, який поїхав воювати в Україну, відчувала себе покинутою, хотіла, щоб він приїхав. Що ж, вона свого добилася — чоловіка відпустили на кілька днів. Поховати сина.

У жінки є ще двоє дітей — 3 та 5 років — від попереднього шлюбу. На їхнє щастя, вони гостювали у родичів, тож лишилися живими.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», російський суд «вибачив» військовому вбивство колишньої дружини з особливою жорстокістю, бо той воював в Україні.

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