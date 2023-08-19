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«Росіяни воюють дуже емоційно»: Анна Маляр — про ракетні удари по цивільним об'єктам

17:11 19 серпня 2023
Ганна Маляр

Після обстрілу Чернігова балістичною ракетою заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла чому росіяни атакують цивільні об’єкти.

«Росіяни воюють дуже емоційно. Вони не просто цілять в цивільні об"єкти, а вишукують ті, які найбільш символічні чи вразливі для нас. Росіянам дошкуляє все успішне, що в нас є.

Вже не раз, вони запускали ракети саме по тих об"єктах, про які до цього була дуже позитивна публічна інформація.

Звісно, вони і без публічності знають де який об"єкт розташований, але для них важлива емоційна складова. Влучити якомога болючіше.

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Було і таке, коли заходи проводили без публічного оголошення і висвітлення, але туди все одно прилітало. Саме в момент проведення заходу.

Публічні заходи — це завжди ризик і лотерея, незалежно від того оприлюднена про них інформація чи ні.

Під час війни це ризик обох сторін — організаторів і відвідувачів (або їх законних представників, якщо ми про дітей говоримо).

Так, сьогодні нема безпечного місця в Україні. Надійно лише в укритті.

Тому КОЖЕН повинен навчитись враховувати цей фактор в усьому, що ми робимо і де буваємо", — написала вона в Telegram.

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

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