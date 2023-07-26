До великої війни: у рф підвищили призовний вік до 30 років і звільнили від покарання злочинців, які беруть участь у війні проти України

Кремль вкотре обдурив російських громадян. Держдума, яка нещодавно дозволила набирати в російську армію злочинців, ухвалила в третьому читанні закон, згідно з яким граничний вік призову на строкову службу в армію підвищується до 30 років, а нижня планка залишається незмінною — 18 років. Ці межі почнуть діяти вже з 1 січня 2024 року, тобто поширюватимуться на наступний весняний призов.

До цього росіянам обіцяли, що нижню межу призову підіймуть з 18 років до 21 року. На найвищому рівні чиновники та депутати кілька місяців стверджували, що «сопляків в армії не має бути». Цю ідею підтримували навіть путін і шойгу.

У червні держдума ухвалила законопроєкт у першому читанні, і межі були інші: 21 рік та 30 років. Все різко змінилося кілька днів тому, коли думський комітет з оборони на чолі з генералом Андрієм Картаполовим схвалив поправку, згідно з якою нижня межа призовного віку в росії залишилася на рівні 18 років.

До цього не були готові навіть впливові сенатори Андрій Клішас та Віктор Бондарєв. Вони спробували мляво дискутувати, але швидко замовкли.

Нововведення дозволять, за найскромнішими підрахунками, збільшити кількість призовників до 2 млн осіб із гаком.

Ще один обман: той же Картаполов обіцяв, що зміна віку призову до армії відбуватиметься поетапно. Він казав, що реформа закінчиться до 1 січня 2026 року. Тепер стало зрозуміло, що призов за новими правилами проводитимуть уже навесні 2024 року.

До речі, закон передбачає ще одну неприємну для росіян новацію. Відтепер громадянин, якому вручили повістку, втрачає можливість виїжджати за кордон. Це розцінюватиметься як спроба ухилення від служби в армії.

Тепер той же Картаполов, виступаючи у думі перед голосуванням у третьому читанні, заявив: «Цей закон написано під велику війну».

Законопроєкт тепер розгляне рада федерації. Спікер верхньої палати російського парламенту Валентина Матвієнко вже дала зрозуміти, що ветувати реформу сенатори не будуть.

Втім, це й без її коментарів було очевидно. Кремлю не вистачає солдатів, щоб продовжувати війну. Одіозний євгеній пригожин показав владі вихід: він їздив по колоніях та наймав злочинців служити у ПВК «Вагнер». При цьому обіцяв їм помилування після участі у бойових діях в Україні.

Вбивці та ґвалтівники справді отримують помилування. У червні це офіційно підтвердив путін. А тепер 25 липня верховний суд росії вперше на практиці визнав участь у війні проти України підставою для звільнення від судового покарання. Колегія верховного суду у справах військовослужбовців задовольнила апеляцію єфрейтора Владислава Устинова, визнаного винним у ДТП зі смертельними наслідками, та звільнила його від покарання, оскільки він воює в Україні.

Раніше повідомлялося, що у рф ухвалили закон, що дозволяє здійснювати призов на військову службу в електронному вигляді.

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