Рекордсмен Мессі з голом-шедевром та українець Кривцов вибороли з «Інтер Маямі» перший трофей в історії клубу (відео)

Знаменитий аргентинець Ліонель Мессі та футболіст збірної України Сергій Кривцов допомогли «Інтер Маямі» здобути перший трофей в історії клубу — Кубок ліг MLS + MX.

У фінальному матчі на стадіоні «Геодіс Парк» у Нешвіллі (США) «Інтер Маямі» зламав опір «Нешвілла» — 1:1 (по пенальті — 10:9). На 23-й хвилині поєдинку Мессі шикарним ударом з-за меж штрафного майданчика вивів свою команду вперед, забивши свій 7-й м'яч у 10 матчах за новий клуб. Але на 57-й хвилині господарі поля зусиллями Піко відігралися — 1:1. А в серії 11-метрових ударів команда Девіда Бекхема була точнішою. При цьому Альба, Мессі, Бускетс та Кривцов успішно реалізували свої спроби.

До речі, 36-річний чемпіон світу Мессі завоював 44-й трофей у професіональній кар'єрі та став найтитулованішим футболістом в історії футболу. Аргентинець перевершив досягнення бразильця Дані Алвеша, який сидить за ґратами за звинуваченням у зґвалтуванні та чекає на вирок суду.

Нагадаємо, що у складі «Барселони» Мессі став 10-разовим чемпіоном Іспанії, 7-разовим переможцем Кубка та 8-разовим переможцем Суперкубка країни, 4 рази виграв Лігу чемпіонів, по 3 — клубний чемпіонат світу та Суперкубок Європи.

Разом із «ПСЖ» форвард двічі виграв чемпіонат Франції та один Суперкубок країни. У складі збірної Аргентини Мессі став чемпіоном світу, переможцем Олімпіади та Кубка Америки, а також завоював «золото» молодіжного чемпіонату світу та фіналіссіми.

Додамо, що колекція 32-річного ексгравця «Шахтаря» Сергія Кривцова поповнилася 23-м трофеєм.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що син Кривцова розжився спільними фото з Мессі та Бускетсом.

Фото ФК «Інтер Маямі»

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