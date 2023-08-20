Смакота від Тетяни Литвинової: курячі гомілки в тісті — не гірші, ніж в ресторані!
Суддя кулінарного шоу «МастерШеф Україна» Тетяна Литвинова запропонувала своїм шанувальникам страву, для якої не потрібно готувати гарнір чи соус — вона абсолютно самодостатня і навіть ресторанна.
«Соковиті курячі гомілки, хрустке листкове тісто, ніжна начинка з картоплі та грибів! Смакота!» — описує Тетяна Литвинова цей шедевр.
Для приготування візьміть:
- курячі гомілки — 4шт
- тісто листкове дріжджове — 500 г
- картопляне пюре — 60 г
- смажені гриби з цибулею — 30 г
- сіль, перець
- олія (для смаження)
Приготування
Спочатку слід відрізати вершечок гомілки та перевірити, чи можна поставити їх у вертикальне положення.
Зачистити шкіру (за бажанням), посолити і поперчити.
Підсмажити гомілки на пательні до напівготовності на середньому вогні.
Дати мʼясу повністю вистигнути.
Пюре зʼєднати з підсмаженими грибами і посолити.
Листкове тісто нарізати на квадрати 14/14 см
По центру поставити маленький клаптик тіста, а на нього — столову ложку пюре з грибами та гомілку. Завернути гомілку в тісто, дотягуючи його до верху. Кістку обгорнути фольгою.
Поставити «мішечки» у високу форму для запікання, нахиляючи до бортика, щоб гомілки стояли рівно.
Запікати при температурі 170 градусів протягом 40 хвилин.
Смачного!
«Це 10 балів з 10 ти! Страва виглядає ресторанно, вишукано, святково! І основне — це дуже дуже смачно», — впевнена кулінарний експерт.
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