Смакота від Тетяни Литвинової: курячі гомілки в тісті — не гірші, ніж в ресторані!

Суддя кулінарного шоу «МастерШеф Україна» Тетяна Литвинова запропонувала своїм шанувальникам страву, для якої не потрібно готувати гарнір чи соус — вона абсолютно самодостатня і навіть ресторанна.

«Соковиті курячі гомілки, хрустке листкове тісто, ніжна начинка з картоплі та грибів! Смакота!» — описує Тетяна Литвинова цей шедевр.

Для приготування візьміть:

курячі гомілки — 4шт

тісто листкове дріжджове — 500 г

картопляне пюре — 60 г

смажені гриби з цибулею — 30 г

сіль, перець

олія (для смаження)

Приготування

Спочатку слід відрізати вершечок гомілки та перевірити, чи можна поставити їх у вертикальне положення.

Зачистити шкіру (за бажанням), посолити і поперчити.

Підсмажити гомілки на пательні до напівготовності на середньому вогні.

Дати мʼясу повністю вистигнути.

Пюре зʼєднати з підсмаженими грибами і посолити.

Листкове тісто нарізати на квадрати 14/14 см

По центру поставити маленький клаптик тіста, а на нього — столову ложку пюре з грибами та гомілку. Завернути гомілку в тісто, дотягуючи його до верху. Кістку обгорнути фольгою.

Поставити «мішечки» у високу форму для запікання, нахиляючи до бортика, щоб гомілки стояли рівно.

Запікати при температурі 170 градусів протягом 40 хвилин.

Смачного!

«Це 10 балів з 10 ти! Страва виглядає ресторанно, вишукано, святково! І основне — це дуже дуже смачно», — впевнена кулінарний експерт.

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