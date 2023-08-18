Смачнюче хачапурі на сніданок від Тетяни Литвинової: для ледачих, з лаваша, всього за 15 хвилин

Відома кулінарка Тетяна Литвинова в багатьох своїх рецептах використовує лаваш. Вона вважає, що така основа дозволить навіть молодим господиням готувати смачні та вишукані страви.

Експертка програми «Все буде добре» пропонує лаваш для приготування сніданків, адже смачні і швидкі сніданки — це завжди актуально!

«З лаваша та сиру можна приготувати будь що — і навіть пиріг на сковороді», — вважає кулінарка.

Хачапурі з лаваша Інгредієнти:

яйця 4 шт,

вершки 33%,

лаваш 300 г,

сулугуни 250 г,

сир 9% 100 г,

масло гхі 10 г,

сіль дрібка. Приготування:

Нарізати лаваш за допомогою ножиць на дрібні шматочки. Натерти сир сулугуні, нарізати зелень і все це зʼєднати з сиром 9%. Зʼєднати яйця та вершки. Змастити сковорідку топленим маслом. Викласти на дно половину нарізаного лавашу, залити половиною заливки. Викласти зверху весь сулугуні з сиром і зеленню. Викласти зверху лаваш і залити залишками заливки. Запікати під закритою кришкою на мінімальному вогні 25 -30 хвилин. Зняти кришку, накрити пиріг пергаментом і знову накрити кришкою. Перевернути пиріг на кришку. Перекласти знову на пательню на пергаменті і запікати ще 5−8 хвилин без кришки.

Раніше Тетяна Литвинова розповіла, як приготувати лечо за перевіреним одеським рецептом.

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