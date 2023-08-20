Ракетний удар терористів по Чернігову: в ДСНС розповіли деталі трагедії

Терористична атака російських варварів по центру Чернігова в суботу, 19 серпня, забрала сім життів, серед загиблих — шестирічна дитина.

Про це розповіли у Державній службі по надзвичайним ситуаціям (ДСНС) України.

На місці ракетного удару працювало 56 рятувальників та 12 одиниць техніки.

Пожежі, що виникли у будівлі драмтеатру, магазину та адміністративної будівлі були оперативно ліквідовані. Проводились пошуково-рятувальні роботи на місці руйнування даху будівлі драмтеатру.

«Проводились пошуково-рятувальні роботи на місці руйнування даху будівлі драмтеатру. Також були залучені психологи ДСНС, які допомагали постраждалим у розгорнутому пункті надання психологічної допомоги», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, опівдні 19 серпня російська армія завдала ракетного удару по Чернігову. Внаслідок атаки загинуло сім людей, серед них одна дитина. Кількість постраждалих зросла до 148, з них у лікарні залишається 41 людина.

Співчуття родинам загиблих внаслідок російського удару виразили багато людей, зокрема, гуморист Максим Галкін, народна артистка України Софія Ротару, яка написала, що її «серце знов розбите».

Сьогодні і завтра в Чернігові дні жалоби.

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