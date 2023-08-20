Ракетний удар терористів по Чернігову: в ДСНС розповіли деталі трагедії
Терористична атака російських варварів по центру Чернігова в суботу, 19 серпня, забрала сім життів, серед загиблих — шестирічна дитина.
Про це розповіли у Державній службі по надзвичайним ситуаціям (ДСНС) України.
На місці ракетного удару працювало 56 рятувальників та 12 одиниць техніки.
Пожежі, що виникли у будівлі драмтеатру, магазину та адміністративної будівлі були оперативно ліквідовані. Проводились пошуково-рятувальні роботи на місці руйнування даху будівлі драмтеатру.
«Проводились пошуково-рятувальні роботи на місці руйнування даху будівлі драмтеатру. Також були залучені психологи ДСНС, які допомагали постраждалим у розгорнутому пункті надання психологічної допомоги», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, опівдні 19 серпня російська армія завдала ракетного удару по Чернігову. Внаслідок атаки загинуло сім людей, серед них одна дитина. Кількість постраждалих зросла до 148, з них у лікарні залишається 41 людина.
Співчуття родинам загиблих внаслідок російського удару виразили багато людей, зокрема, гуморист Максим Галкін, народна артистка України Софія Ротару, яка написала, що її «серце знов розбите».
Сьогодні і завтра в Чернігові дні жалоби.158