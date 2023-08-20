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Практичні та надійні: названо ТОП-5 маленьких позашляховиків 2023 року

14:07 20 серпня 2023
машини

Серед автомобілів з найбільш надійними двигунами експерти автомобільного ринку виділяють декілька компактних позашляховиків, які дуже популярні на ринку цього року.

Ці машини коштують відносно недорого й їхнє обслуговування також не завдає власникам великих проблем, пише «Твоя машина».

У цьому сегменті у 2023 році найбільш популярні:

Volkswagen T-Roc. Модель вразить витонченим дизайном, високою якістю та надійністю.

Skoda Karoq. Цей автомобіль із 148-сильним двигуном дасть покупцю максимум за свої гроші.

Range Rover Evoque. Evoque вражає власників своєю практичністю та надійністю.

Smart #1. Повністю електричний SUV з потужністю двигуна 268 л дозволяє розраховувати на відмінну продуктивність при хорошій надійності авто.

Ford Puma. Його часто називають найкращим у своєму сегменті. Найчастіше його хвалять за практичність та надійність.

Покупцям також варто звернути увагу й на цю п'ятірку економічних кросоверів для міста.

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