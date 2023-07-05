Можна зекономити на відвідуванні СТО: названо ТОП 10 автомобілів з найбільш надійними двигунами

Автовласники знають, що є моделі машин, які мають проблеми з електронікою, кузовом, двигуном. Але саме довговічність двигуна — це один з пріоритетних критеріїв при виборі машини.

Купуючи автомобіль, людина не хоче відразу відвідати СТО.

Експерти британського видання Autocar назвали автомобілі з довговічними двигунами. За їхньою оцінкою, 10 моделей найкраще себе зарекомендували. По це пише wheel-news.

Перелік машин:

Volkswagen Passat W8. Двигун потужністю 275 к.с., об’єм 4,0 л. W8 випускали в 2001—2004 рр. для моделі Passat.

Alfa Romeo GTV. Був спочатку з двигуном Twin Spark 2,0 л, 155 к.с., а потім з Busso V6 з об’ємом 3,0 л, 220 к.с.

BMW i8. Поєднання бензинового двигуна об’ємом 1,5 л із турбонаддувом потужністю 228 к.с. та електромотору на 141 к.с.

BMW M3 (E46). 6-циліндровий двигун на 338 к.с. об’ємом 3,2 л.

Aston Martin DB9. Двигун V12 об’ємом 5,9 л потужністю 456 к.с.

Vauxhall Monaro VXR. Двигун V8 на 412 к. с

Ford Fiesta ST. Двигун Ecoboost з турбонаддувом на 182 к.с. об’ємом 1,6 л.

Maserati Granturismo. Двигун об’ємом 4,7 л V8 на 433 к.с.

Fiat 500 Twinair. Турбомотор з 2 циліндрами потужністю 82 к.с.

Mazda RX-8. Роторний двигун об’ємом 1,3 л.

Як видно, в цьому переліку не розповсюджені автомобілі, які найчастіше купляють на авторинку.

Раніше ми писали про те, які американські автомобілі не варто розглядати для покупки.

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