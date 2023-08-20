Шанс «відкласти» візит до військкомату: які дані потрібно перевірити при врученні повістки

В Україні вже 542 доби триває повномасштабна війна. Захищати Батьківщину — почесний обов'язок кожного громадянина. Але іноді в житті трапляються моменти, коли у чоловіка раптово виникають непередбачені складнощі, і саме в день вручення повістки він повинен вирішувати певні важливі проблеми.

Звичайно, давати обіцянки на кшталт «обов'язково прийду завтра» — несолідно для дорослої людини, тому єдиний шанс відкласти на день-другий відвідування ТЦК та СП — це перевірити, чи правильно заповнена повістка.

Про те, які дані мають бути вказані в повістці, форму якої затверджено Постановою КМУ № 1487, розповіла адвокатка Марина Бекало, пише ТСН.

Вона наголошує, що при отриманні повістки військовозобов’язаний повинен перевірити в документі

правильність зазначених у ній своїх особистих даних:

- ПІБ та дату народження,

- дату та місце (адресу) прибуття до ТЦК та СП.

Якщо повістка заповнена неправильно, то адвокатка рекомендує її не брати, і відкласти таким чином момент відвідування військкомату.

Але якщо всі дані були вказані правильно і повістка відповідає встановленій формі, то військовозобов'язаний чоловік не має підстав відмовитися від її отримання.

Вона також нагадала, хто має вручати повістки в Україні. Це можуть зробити представники ТЦК, а також виконавчі органи сільських, селищних, міських рад і керівники (голови) державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, але лише в тому випадку, якщо отримали відповідне розпорядження від ТЦК.

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