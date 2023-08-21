Під москвою росгвардійці обстріляли на стадіоні глядачів з дітьми (відео)

У тимчасово окупованому Криму росгвардія вербує найманців на службу в «днр», а в підмосковʼї — розстрілює глядачів, що зібралися подивитися на показові виступи вояків.

Відео, де гвардійці влаштовують показуху, під час якої лунає стрілянина, розповсюдив телеграм-канал ВЧК-ОГПУ. За його даними, стрілянина в Електросталі була виключно холостими патронами. І діти, що з криками падали на землю, просто злякалися. А хлопчик, до якого викликали лікаря, «отримав серйозне пошкодження» від… гільзи.

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Та, за інформацією джерела «ФАКТІВ», поранених серед глядачів, що завітали на спортивне свято на стадіоні «Кристал», було щонайменше двоє. П'ятирічному хлопчику трішки обпекло й подряпало голову — там справді могло бути пошкодження при ежекції гільзи з «Калашнікова» зблизька. Але пошкодження, що отримала одна з глядачок (яка, до речі, прийшла подивитися на виступ свого зятя-росгвардійця), попаданням гільзи пояснити не можна. Жінку прямо зі стадіону терміново доставили до лікарні з розірваною щокою та кількома розтрощеними зубами. Офіційних заяв від правоохоронних органів про причину такого поранення не було.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ФСБ намагається перекласти відповідальність за руйнацію Кримського мосту на росгвардію.

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