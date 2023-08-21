Віталій Козловський повернувся до Києва та пояснив, чому залишив службу

Мобілізований співак Віталій Козловський, який нещодавно долучився до лав Національної гвардії України, залишив службу та повернувся до Києва. На своїй сторінці в інстаграмі артист пояснив, що приїхав ненадовго з важливим завданням. Правда, розкривати, з яким саме, поки не став. Обіцяє розповісти про це пізніше.

Віталій розповів, що його життя кардинально змінилося. Під час служби він на собі відчув два різних світи — на лінії фронту та у відносному спокої в тилу.

«Під'їжджаю до Києва. Дивлюсь на місто і тільки зараз остаточно усвідомлюю, що відбувається там… і наскільки це інше життя», — пише Козловський.

Він також розповів, що планує виступити у Рівному, щоб зібрати кошти на обладнання для себе та своїх побратимів.

Після чого артист знову повернеться на фронт. Він зараз служить на Донецькому напрямку.

Нагадаємо, Віталій Козловський отримав повістку навесні. Він пройшов військову підготовку на полігоні та відправився на фронт. Співак зізнається, що не про таке життя він мріяв. Проте зараз не може інакше.

«Не про таке життя я мріяв. Але сьогодні по іншому не можу. Хоча, дуууже сумую за своїми та за сценою…», — зізнався Віталій.

Також «ФАКТИ» повідомляли, що у боях з окупантами загинув відомий український актор Олексій Хільський. Йому назавжди залишиться 35.

Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

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